„Vyrovnané utkání, akorát domácí byli více produktivnější a měli na konci více sil. My jsme naopak byli v hodně rozpadlé sestavě a v závěru využila Sušice našeho zaváhání,“ hodnotil těsnou porážku trenér Černic Petr Kural.

S jarní přípravou zatím nemůže být zkušený lodivod příliš spokojený. „Z počátku jsme měli nějaké výběhy a teď jsme byli na soustředění. Od začátku nás ale trápí absence. Navíc se nám teď zranili na soustředění hned čtyři hráči. Nemůžeme se tak z toho vůbec vylízat,“ smutnil Kural.

Do startu jarní části krajského přeboru však zbývá ještě dostatek času.„Máme měsíc. Musíme doufat, že se to zlepší. Máme úzký kádr, takže to nebude vůbec jednoduché,“ uznal černický kouč.Ten se musel už na podzim potýkat s málo početným kádrem. Zatím navíc počítá pouze ztráty.

„Opustil nás Erik Eger, jenž šel do Německa. Pak je otazník ještě u dalšího hráče, který možná nebude v Plzni a bude maximálně dojíždět na zápasy. Zatím jsme nesehnali bohužel žádné posily, takže nás možná bude ještě méně,“ krčil rameny Petr Kural, který není optimistou, co se týká příchodu nových tváří.

„Je to obrovská starost. Hráči moc nepřestupují a celkově je mnohem těžší někoho sehnat než dříve. Pokusíme se posílit, ale příliš tomu nevěřím. Nejspíše budeme v takovém složení jako dosud, tedy se 14, 15 hráči,“ vysvětloval plzeňský kormidelník.

Jeho tým přezimoval ve vyrovnané tabulce krajského přeboru na deváté příčce. „Měli jsme na podzim nějaké slabší zápasy. Dvakrát nás v utkáních poškodili rozhodčí. Kdybychom měli o šest bodů víc, byl bych spokojenější. Přesto jsme získali poměrně dost bodů, ale je to hodně vyrovnané. Bude hodně záležet na tom, jak se vydaří začátek soutěže,“ je si vědom Petr Kural.

Jeho úkolem bude ve zbytku přípravy pomoci vylepšit efektivitu Černic v zakončení. „Trápili jsme se v produktivitě a podobné to byloi v přípravném utkání se Sušicí. Zatím se útočníci neprosazují tak, jak je potřeba,“ nabádal Kural své forvardy.

