S těžkými ztrátami půjdou do nové sezony krajského přeboru fotbalisté Černic. Po necelém roce bez fotbalu se plzeňský klub výrazně obmění.

Černice potkal hráčský exodus. | Foto: Deník/Martin Mangl

„Přišli jsme o hodně hráčů a příprava proto není taková, jak by se mi líbila. Je to ale ovlivněné tím, že se náš tým hodně proměnil. Odešlo nám celkem šest lidí a to ve všech řadách, navíc patřili k důležitým článkům týmu. Je to obrovský zásah do mužstva,“ je si vědom trenér Černic Petr Kural.