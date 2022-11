„Měli jsme katastrofální vstup do zápasu, rychle jsme prohrávali o dvě branky, ale pak jsme se zvedli, byli jsme podle mého názoru malinko lepší a nakonec výsledek otočili," ulevil si zkušený trenér Černických Petr Kural, jenž se krátce pozastavil i nad tím, že se pohárové utkání odehrálo jen pár dní po skončení podzimní části krajského přeboru. „Určitě by bylo lepší, kdybychom tento zápas odehráli třeba v lednu v rámci přípravy než teď, kdy jsme po podzimu úplně rozbití," uvedl a dodal, že po novém roce by utkání Poháru PKFS navíc vyřešilo i složité hledání soupeře do dlouhotrvající zimní přípravy.

Slovan Plzeň - TJ Sokol Plzeň-Černice 2:3

Poločas: 2:1. Branky: 8. Cigler, 16. P. Matula - 29., 75. z penalty a 88. z penalty Erik Eger. Rozhodčí: Krůs - Lapák, Král. ŽK: 0:0. Diváci: 20. Hřiště: UMT Vejprnice. Slovan Plzeň: Vašica - Fiala, Janoušek, Žák, Dergachov, Cigler, Daniel, Reischig (67. Daniel), P. Matula, Nosek, Červeňák (73. Komínek). Trenér: Milan Kohout. TJ Sokol Plzeň-Černice: Baloun - Chvojka, Toman, Šíp (56. Hlaváč), Patrik Eger, Pipaš (73. Motlík), Medek, Erik Eger, Nedvěd (56. Kotěšovec), Petr, Marek Müller (90. Gottwald). Trenér: Petr Kural.

