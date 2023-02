„K poslednímu lednu jsem v Černicích skončil. Trápila nás zranění a celkově jsme měli velké problémy se složením kádru. Hráči odcházeli a těžko jsme sháněli někoho nového. Plácali jsme se v tom už nějakou dobu. Zároveň jsem tam byl už sedm let, takže to mužstvo potřebovalo taky už nějaké oživení," vysvětloval Petr Kural, který před černickým angažmá vedl dlouhé roky plzeňský Petřín.

„Jedu prakticky třicet let v kuse bez pauzy a potřeboval jsem si už odpočinout. Nebavilo mě shánět každý víkend hráče, abychom měli zápase s kým odehrát. Radši jsem proto skončil, než abych se trápil další půlrok," dodal Kural.

Petřín remizoval s Horní Břízou. Soupeř kvalitně bránil, chválil trenér Vodrážka

Prozatím tréninky účastníka krajského přeboru dočasně vede černický hráč Petr Mlynařík. Plzeňský klub momentálně hledá nového trenéra a o jeho jméně by mohlo být už brzy jasno. „Máme tam rozjednaná dvě jména a uvidíme v následujícím týdnu, s kým se domluvíme," prozradil předseda klubu Jaroslav Nedvěd.

Během zimní přestávky opustili navíc tým oba bratři Egerové. Patrik využil nabídky divizních Rokycan, s nimiž se momentálně připravuje. Erik by měl od jara působit v nižší německé soutěži.

S počtem hráčů mají podle mě problémy všechny kluby. Je to boj, ale nějak to musíme vyřešit. Jeden hráč by se měl vrátit z Německa, ale ještě to není hotové," dodal Nedvěd.

Nepomuk přestřílel Protivín. Už jsme vítězství potřebovali, oddechl si Viktora