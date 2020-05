Trenére, jak ve vaší hlavě vznikla myšlenka uspořádat tento krajský turnaj?

Začal jsem o něm přemýšlet prakticky hned, co byly nižší fotbalové soutěže po prvním jarním kole přerušeny. Bylo to celkem jednoduché připravit a bylo lepší to mít dopředu nachystané a v případě, že by se vládní podmínky neuvolnily, to prostě jen v klidu zrušit či posunout, než pak narychlo shánět soupeře na přípravné zápasy.

Tento turnaj hraje celkem osm týmů. Všech šest divizních účastníků, Domažlice a starší dorost Viktorie. Jak jste přišel na složení týmů?

Chtěl jsem, aby turnaj měl nějakou úroveň. Oslovil jsem tedy tyto kluby, které účast následně potvrdily. Samozřejmě, že se budeme držet toho, co nám seshora dovolí, ale hrát ve formátu sedmi kol každý víkend na čtyřech stadionech se už může.

Po nešťastné události v kádru přeštického týmu jste turnaj pojmenovali jako Memoriál Matěje Strejčka…

Když se stane taková věc, je to prostě na … Chtěli jsme na něj nějak vzpomenout, takže jsem volal do Přeštic, jestli by s názvem turnaje souhlasili.

Jak na něj vzpomínáte vy?

Poprvé se mi vryl do paměti, ještě když hrál za Lhotu. Bylo to v zápase proti Rozvadovu. Byl to férový kluk, rozený střelec, fotbal měl moc rád. Když končil ve Lhotě, chtěli jsme ho k nám na Petřín. To, co se stalo na konci dubna, mě hrozně moc mrzí.

Část startovného týmů z turnaje poputuje na účet rodiny fotbalisty. Je to tak?

Ano, tato myšlenka vznikla na Doubravce od Dana Bočka. Je to hezké gesto a všichni jsme s ním souhlasili.

Zpět k fotbalu. Na úvod turnaje jste podlehli devatenáctce Viktorie 2:3. Jak byste tento zápas zhodnotil?

My jsme byli jasně lepší v prvním poločase, soupeř zase ve druhém. Celkově to bylo velice kvalitní utkání, které splnilo svůj účel.

Memoriál Matěje Strejčka



Výsledky 1. kola: SK Petřín Plzeň – Viktoria Plzeň U19 2:3 (Vinkler, Štefl – Krůta, Prokop, Kovář), Robstav Přeštice – SENCO Doubravka 0:2 (Rozboud, Řehoř).

Následující program, dohrávky 1. kola – čtvrtek 18.00: Slavoj Mýto – FC Rokycany, úterý 26. května 18.00: Jiskra Domažlice – SK Klatovy 1898, 2. kolo – pátek 17.30: Viktoria Plzeň U19 – Jiskra Domažlice, 18.00: SK Klatovy 1898 – Robstav Přeštice, neděle 17.00: Doubravka – Slavoj Mýto, 17.30: SK Petřín Plzeň – FC Rokycany.