A ani po roce se hlavní cíle kouče, jenž fotbal podle vlastních slov moc miluje, nemění. „My v Nepomuku fotbal děláme trošku jinak než jinde okolo. Sestava se nám příliš nemění, hráče nekupujeme, naopak využíváme vlastní zdroje. Jasně, nemůžeme čekat, že budeme hrát v soutěži okolo třetího čtvrtého místa, ale kvalitu rozhodně máme. Moc si přeji, aby se už letošní fotbalový ročník konečně dohrál a my se umístili na pozici, která by znamenala udržení v soutěži,“ svěřil se nepomucký lodivod.

Bylo těžké znovu začít, přiznává trenér fotbalového Nepomuku Viktora.Zdroj: Martin Mangl, Aneta Kalivodová, Jindřich Schovanec

Sympatické družstvo, v jehož kádru figuruje celá řada mladíků, se na novou sezonu začalo připravovat už ve chvíli, kdy to vládní nařízení umožnila. Z náročného drilu má ale Viktora rozporuplné pocity. „Hráči docela trénovat chodili, s tím jsem byl celkem spokojený, ale abych byl upřímný, do přípravy šli téměř všichni kluci s velkým deficitem, co se týče fyzičky,“ přiznává kouč.

„Bylo tak trošku těžké znovu začít s fotbalem,“ pokračuje a podotýká, že covid mu ve fotbalovém životě udělal velkou čáru přes rozpočet. Což pocítil hlavně v přípravných zápasech.

„Těch zápasů jsme sehráli poměrně dost, ale výsledky pro mě nemají žádnou vypovídající hodnotu. Vždycky nám totiž v zápasech chybělo několik hráčů z nejužšího kádru, dalo by se říct ze základní sestavy,“ vysvětluje.

„Kluci byli na dovolené, chodili na brigády. Zkrátka doháněli resty a někteří na úkor fotbalu,“ žehrá brzy již sedmačtyřicetiletý trenér nepomuckého áčka. I přesto ho těší to, že kádr zůstal víceméně pohromadě. Nepomuk nikdo neposílil a oproti loňskému podzimu z týmu odešli jen tři hráči.

A ačkoliv má Viktora i kvůli pandemii mírné obavy, je optimistou. I když… „Věřím, že už se sezona dohraje. Ale kdyby se měla třeba po deseti kolech zase přerušit nebo zrušit, už to bude do budoucna velký problém. Zejména pro fotbal jako takový na této úrovni,“ dodává kouč.