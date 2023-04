Kolik vás to bude stát do klubové kasy?

Samozřejmě mě to stálo docela dost (úsměv). Ještě shodou okolností byla u nás po zápase diskotéka, tak tam jsem "musel" spoluhráčům koupit něco dobrého k pití (smích).



Porazili jste Město Touškov, který také bojuje o přední příčky. Jak důležité to bylo vítězství?

Jsem hrozně moc rád, že se nám podařilo vyhrát tento důležitý zápas. A zároveň jsem tomu pomohl i gólově.



Na jaře se vám střelecky daří, vstřelil jste už pět gólů. Potrénoval jste v zimě nějak kvalitněji, že vám to střílí?

V zimě jsem paradoxně toho odtrénoval poměrně málo, protože jsem se zotavoval ze zlomeniny klíční kosti, kterou jsou utrpěl v zápase se Zbirohem. Takže jsem se soustředil hlavně na to, aby byla ruka v pohodě a pomalu jsem se dostával do fyzické zátěže. V přípravě jsem pak odehrál jeden ze tří našich zápasů a pak jsem se zapojil do našich klasických tréninků.

A čím to je, že mi to teď střílí? To nedokážu říct, asi štěstí (smích). Na podzim se mi střelecky tolik nedařilo, teď to vypadá na dobrý start jara, tak snad to vydrží až do konce. Z velké většiny za to můžou mí skvělí spoluhráči, kteří mi výborně přihrávají a dostávají mě do šancí.

V tabulce jste na druhém místě a k tomu máte ještě zápas k dobru. Máte v letošní sezoně postupové ambice?

Jsme nováčkové soutěže, ale lhal bych, kdybych řekl, že nekoukáme na horní místa tabulky. O postupu se nebavíme, jdeme s pokorou zápas od zápasu a uvidíme, na co to bude po konci soutěže stačit.

Čím to je, že jste se dokázali tak dobře etablovat ve vyšší soutěži?

Asi to bude tím, že nás nikdo moc neznal a možná nás i spoustu týmů podcenilo, nebo je to jen nováčkovské nadšení (smích). Ale každopádně jsme mladý běhavý tým, což mužstvům v naší skupině moc nevoní.

U vás v týmu působí bývalý ligový hráč Ondřej Šiml. Jaké to je hrát po boku hráče, co hrál fotbal na nejvyšší úrovni?

Je to skvělá zkušenost, s Ondrou pocházím z vedlejší vesnice a společně jezdíme většinou na zápasy. Snažím se od něj učit spoustu věcí, nebo s ním rozebírám různé situace na hřišti. Ondra to v noze pořád má a je nesmírně platným hráčem. Je škoda, že na hodně zápasů mu vychází trénování ve Viktorce, nicméně si myslím, že máme v kádru kluky, kteří ho dokážou dobře nahradit.

Máte vy osobně ještě nějaké větší fotbalové cíle?

Myslím, že jsem pořád v dost mladém věku. Určitě bych si chtěl zkusit zahrát co možná nejvýše, když na to budu mít.

V Mladoticích už působíte nějakou dobu. Předtím jste byl v Plasích a na Hadačce. Co vás zaválo právě do Mladotic?

V Plasích jsem s fotbalem začínal, byl jsem tam nějak myslím do mladších žáků, ale po odchodu trenéra Sedleckého to tam s mládeží nebylo dobré, tak mě rodiče dali do nejbližší vesnice od nás - Mladotic, odkud jsem ze začátku byl jeden rok na Hadačce. Pak jsem se vrátil zpátky do Mladotic, kde jsem doteď.

A jak jste tam spokojený?

Jsem tady maximálně spokojený. Máme skvělou partu, která tu je už od starších žáků/dorostu a výborného trenéra Petra Hajžmana, který s námi prošel všechny kategorie až k A týmu.