„Probíhá to dobře. Tréninky jsou náročné, ale kluci to zvládají lépe, než jsem čekal. Vyhýbají se nám také zdravotní problémy," těší nového lodivoda.

V přípravných duelech dosud Horní Bříza prohrála se Doubravkou 0:3 a s Rokycany 1:3. „První dva přípravné zápasy jsme sice prohráli, ale s herní projevem jsem byl spokojený. Dávám šanci i mladým klukům, aby si vyzkoušeli změnu oproti dorosteneckému fotbalu," vysvětluje Michal Kubice, jemuž se kádr přes léto přece jenom trochu obměnil.

„Zatím nás opustili tři hráči, které si stáhla Doubravka zpátky do přípravy. Věřím ale, že by se mohli vrátit, až bude SENCO zužovat kádr. Do Holýšova odešel na hostování Šmíd. Skončil i Honza Paukner, který si dal pauzu kvůli zdravotním problémům. U něj však věřím, že se zase zapojí během podzimu nebo jara," zůstává Kubica optimistou.

Jinak se však Michal Kubice může spolehnout na pevné články sestavy, které hájí barvy Břízy již několik sezon.

„Osu týmu máme pohromadě. Jinak ale není jednoduché sehnat hráče, zvláště po sestupu do krajského přeboru. Samozřejmě hledáme a čekáme na to, až budou některé týmy zužovat své kádry, pak by se to mohlo rozpohybovat. Zapojili jsme ale tak do týmu další mladé dorostence," pokračuje bývalý hráč Viktorie Plzeň nebo Karlových Varů.

Další přípravný zápas odehraje Horní Bříza v sobotu v Křimicích. Generálka na novou sezonu pak čeká Břízu o týden později v sobotu od 10.15 na domácím hřišti s Bolevcem.

„Už jsme nastavili i hrací čas tak, abychom to směřovali k prvnímu mistrovskému utkání. Nebylo úplně lehké sehnat soupeře, nakonec se povedl Bolevec," těší Kubiceho.

A jaké má nový trenér s Horní Břízou cíle? „Chci hrát co nejvýše. Pokud by se povedlo vrátit Horní Břízu zpátky do divize, bylo by to super. Uvidíme ale, jak si to sedne. Chybět nám bude bohužel nějakou dobu Jáchym Trojanec, který odjíždí do zahraničí na erasmus. Stihne tak jen první tři nebo čtyři kola," dodává čtyřicetiletý lodivod.

