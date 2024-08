/ROZHOVOR/ Na svoji šanci v plzeňské Viktorii si musel slovenský gólman Marián Tvrdoň počkat, ale teď si pozici jedničky mezi tyčemi dokonale užívá. V úvodním zápase play-off Evropské ligy proti skotskému celku Hearts of Midlothian udržel čisté konto, už páté v této sezoně, a pomohl tak k vítězství 1:0.

„Mysleli jsme, že bude soupeř hrát víc fotbal. Ale oni přijeli s jasný cílem, uhrát dobrý výsledek, což se jim málem podařilo. Naštěstí jsme v závěru vstřelili gól a máme před odvetou ve Skotsku o něco lepší pozici,“ prohlásil po utkání třicetiletý brankář Marián Tvrdoň.

Odveta se hraje ve skotském hlavním městě Edinburgh ve čtvrtek 29. srpna od 20.45 hodin. Plzeňská Viktoria si kvůli tomu odložila na neděli plánovaný ligový zápas s Olomoucí.

Jaké jsou teď vaše pocity, euforie nebo spíš úleva?

Já jsem věřil až do poslední minuty, že kluci zatlačí na soupeře a nějaký gól vstřelíme. Nechtěli jsme to jen dokopat na bezbrankovou remízu. Chtěli jsme před domácím publikem vítězství, i když to je jen 1:0.



Co ten výsledek znamená do odvety, otevřou Hearts více hru, protože remíza už jim nestačí?

Je fakt, že sem to přijeli odbránit, urvat bod a spoléhat na brejky, které mají dobré. Počítám, že u nich nás víc zatlačí, poženou je lidi. Bude to úplně jiný zápas, musíme se připravit a podřídit tomu výkon týmu, abychom urvali výhru.



Nakolik nepříjemné jsou tyhle zápasy, kdy na vás nejde moc střel?

My jsme si s trenérem gólmanů Kozáčikem říkali, že to bude o jedné dvou šancích. Musel jsem zůstat soustředění, abych je chytil a podržel kluky. Byl jsem na podobný průběh připravený. Ve druhé půli navíc kluci velmi dobře bránili a do ničeho je nepustili.



Ale v závěru prvního poločasu soupeř dvakrát zahrozil, bylo těžké vyřešit ty situace?

Naštěstí to nebyly nějak extra uklizené střely, poradil jsem si s nimi. Ale jinak soupeř skoro nic neměl.



Popáté v sezoně jste udržel čisté konto, i minule v lize jste měl spoustu dobrých zákroků. Cítíte se ve formě?

Cítím se ve formě, ale vychází to komplet ze hry celého týmu, z důvěry od trenérů. Kluci mně věří a to zvedá moje výkony, pomáháme si navzájem.



Jak se vám chytá za plzeňskou stoperskou trojicí?

Fantasticky, protože kluci soupeře nepouští skoro do žádné šance. A když něco projde, snažím se to zachránit, od toho jsem v bráně. Není to práce jenom nás vzadu, ale celého týmu. Vytváříme na celoplošný tlak a soupeř potom jen nakopává míče.



| Video: Youtube

Teď vás čeká bouřlivá odveta ve Skotsku, kde přijde téměř dvacet tisíc diváků. Bude se vám předtím dobře spát?

Samozřejmě víme, že tam bude bouřlivé publikum. Byl už jsem v kontaktu s klukama, kteří tam hráli. Víme, do čeho jdeme, nebude to jednoduchý zápas. Ale když k tomu přistoupíme jako doma, zamakáme a nedostaneme gól, což nám teď vychází, postoupíme. (usměje se) Nesmíme soupeře pouštět do šancí.