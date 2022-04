FOTO: Problémy na silnici je nezastavily, Benfika veze z vypjatého duelu výhru

„Třicet minut první půle bylo vyrovnaných. Pak nás ale Černice zatlačily a vstřelily zaslouženě gól. Ve druhé půli jsme z brejku vyrovnali, ale následně nás opět soupeř zatlačil. S velkým štěstím jsme zápas dotáhli až do penalt. To byla jediná věc, v níž jsme byli v zápase lepší. Měli jsme štěstí, jsou to ohromně cenné dva body,“ uznal trenér Bolevce Michal Bublík.

Bod před bouřlivou kulisou. Viktorii spasil Chorý, rivala před sebe nepustila

Na druhé straně barikády panovalo pochopitelně veliké zklamání a rozčarování. „Těžce to koušu. Byli jsme osmdesát procent zápasu lepším týmem, ale nejsme schopní vstřelit více než jednu branku. Strašně nás trápí nepřesnosti v koncovce, kdy zahodíme i ty nejvyloženější šance. To pak pokračuje v penaltách, v nichž jsme se už poněkolikáté dostali do vedení, ale následně bereme jen bod,“ mrzelo černického kormidelníka Petra Kurala.

Krasojízda Nýrska pokračuje i nadále

Skvělou formou v úvodu jara nadále disponují fotbalisté Nýrska, kteří o víkendu porazili domácí Stříbro 2:0 a ve druhé polovině sezony jsou stoprocentní.

„Podali jsme taktický a efektivní výkon, který nám přinesl tři body. Znovu jsme lepili defenzivu, ale kluci hráli zodpovědně, navíc jsme se prezentovali velice dobrou hrou ve středu hřiště. Všechny musím pochválit, jak k zápasu přistoupili. Jsem spokojený,“ kvitoval trenér Optiků Karel Kalivoda.

Doubravka zaskočila silné Jihočechy, Přeštice navýšily v čele svůj náskok

Zároveň ale pochválil i domácí Baník. „Stříbro bojovalo až do poslední minuty, mělo velmi nebezpečné standardní situace včetně dlouhých autů házených až do vápna. Ze Stříbra jsme nikdy body nevozili, o to víc si vítězství vážíme."

Horní Bříza přetlačila silný Chotíkov

Tři body zvenku přivezli domů i fotbalisté Horní Břízy, kteří v Chotíkově sice prohrávali, ale nakonec uspěli 2:1. „Klíčové bylo, že jsme na vedoucí gól domácích dokázali brzy reagovat a do poločasu ještě skóre otočit. Chotíkov potvrdil, že po Domažlicích patří k nejlepším mužstvům v soutěži, ale já musím kluky pochválit, protože zápas neskutečně odjezdili a nic nevypustili,“ radoval se hlavní trenér hostující Horní Břízy Aleš Zach.

FOTO: Trojice řídících žen i gólman v útoku. Béčko Petřína slaví další vítězství

V jediném nedělním utkání potvrdila solidní formu Zruč, která sestřelila doma Radnice 3:0. Na jaře přitom vybojovala už devět bodů. Zbývající tři zápasy 19. kola byly bohužel kvůli počasí či špatnému terénu odloženy.

Stříbro - Nýrsko 0:2

Poločas: 0:2. Branky: 17. z penalty a 22. Tomáš György. Rozhodčí: Ruda. ŽK: 1:0. Diváci: 29. Hřiště: UMT. Stříbro: Dolejš - Pavlas (67. Kertis), Kolena, Marek Vyšín, Vejvoda, Korynta (67. Martin Vyšín), R. Skopový, Pospíchal, Bůžek (83. Haas), Lanfranchi, Tůma. Trenér: Lukáš Pleško. Nýrsko: Jarolím - Antonovics - Vlček, Pavlík, T. Kohout, I. Varga, T. György (89. Taušek), Karel Kalivoda ml., Z. Mašek (83. Trumpeš), Bastl (68. Výtisk), M. Brož. Trenér: Karel Kalivoda starší.

Bolevec - Černice 1:1

PK: 4:2. Poločas: 0:1. Branky: 53. Pelnář - 41. Peterka. Rozhodčí: Cupl. ŽK: 2:2. Diváci: 40. Hřiště: UMT. Bolevec: Körner - Bublík (57. Thomayer), Jaroš (60. Ngo), Humpál, Pelnář, Anténe (46. Šnaider), Hibler, Černý, Tran, Krchov (46. Šplíchal), Volek. Trenér: Michal Bublík. Černice: Gottwald - Fürbacher - Chvojka (87. Pipaš), Švejda, Petr, E. Eger (82. Trnka), Vít, Hrach, Peterka, Zeliński (58. J. Müller), Toman (58. P. Eger). Trenér: Petr Kural.

Zdroj: tvcom.cz

Chotíkov - Horní Bříza 1:2

Poločas: 1:2. Branky: 17. Kellner - 19. J. Mašek, 30. Koudele. Rozhodčí: Schneider. ŽK: 1:0. Diváci: 50. Chotíkov: Šilhánek - Buchta, Kellner, Denk, Huml, Klepal (46. Adlt), Rubricius, D. Míka, Michal Prais, Vild (72. Cirok), Vlk. Trenér: Adam Forman. Horní Bříza: Schimmer - Voves, Lavička, Koudele, S. Rous, J. Šmíd (82. M. Paukner), Do Than Tung (90. Šebek), Potoček, Netáhlo, J. Kraček, J. Mašek. Trenér: Aleš Zach.

Zdroj: tvcom.cz

Vejprnice - Domažlice B 1:2

Poločas: 1:0. Branky: 15. Heller – 66. Copák, 88. Hojda. Rozhodčí: Frgal. ŽK: 1:1. Diváci: 50. Hřiště: UMT. Vejprnice: Turek – Dvořák, Rada, Kolář, Bayer, Kotva, Kuhajda, D. Křen (58. Majerčík), Puhlovský, Heller, R. Křen. Trenéři: Roman Baxa a Lukáš Paul. Domažlice B: Bratanič – L. Korelus, Sloup (63. Peroutka), Soupír, Hojda, T. Korelus, Sedláček (85. Kubr), Copák (75. Hoang), Vlček (63. Vojtko), Javorský, Uzlík. Trenér: Pavel Javorský.

Zruč - Radnice 3:0

Poločas: 1:0. Branky: 36. Kubeš, 73. Korous, 80. Tobrman. Rozhodčí: Strolený. ŽK: 1:1. Diváci: 101. Zruč: M. Zach - Fryček (73. Sperl), Kastelic (87. Šnajdr), Tobrman, Lang, Korous, Kubeš (75. Šulan), D. Král, A. Král, O. Mašek, Mošna. Trenér: Jan Kraus. Radnice: T. Spěváček - Klír, L. Brož, Esterka (73. Krč), Huttr, Poláček, Ineman (73. Svoboda), Valenta (80. Habr), P. Spěváček (83. Seget), Fencl, L. Aubrecht. Trenér: Roman Štěpánek.

Zdroj: tvcom.cz

Odloženo: FK Nepomuk - Rapid Plzeň, FK Staňkov - Sokol Lhota, TJ Holýšov - START Tlumačov.

19. kolo krajské I. A třídy: Petřín Plzeň B – Křimice 4:0 (3:0, 15. Bendl, 40. J. Vodrážka, 44. Krystl, 63. Skalozubov), Rokycany B – Košutka 2:4 (1:2, 32. Kroc, 88. Radošovský – 9. Pekník, 20. Liška, 56. Kalaš, 75. Triner), Mýto B – Kaznějov 8:0 (4:0, 18., 20. a 45. Patrovský, 62. a 67. Melka, 77. a 85. Gavrylovskyy, 10. M. Brož), Mochtín – Sušice 1:0 (0:0, 86. Velek). Odloženo: Tachov – Luby, Svéradice – Bělá nad Radbuzou, Sv. Hrádek – Žákava. Pozn.: Žihle ze soutěže odstoupila a její výsledky byly anulovány.

15. kolo krajské I. B třídy, skupina A: Chodová Planá – Chodov 1:3 (1:3, 38. Radil – 21., 26. a 37. Hanák), Planá – Meclov 1:2 (0:0, 57. O. Suchý z penalty – 50. J. Suchý, 90. Hartl), Horšovský Týn – Chodský Újezd 4:2 (3:0, 15. a 28. Čižikov, 26. Falout, 64. Mašek – 50. Pikl, 56. Founě). Odloženo: Klenčí – Mrákov, Postřekov – Kdyně, Krchleby – Úněšov. Pozn.: Nečtiny odstoupily ze soutěže a její výsledky byly anulovány.

15. kolo krajské I. B třídy, skupina B: Dobřany – Horažďovice 0:2 (0:1, 32. Janouškovec, 85. Boček), Blovice – Pačejov 6:1 (4:0, 2. a 49. Rous, 3. a 35. Šabata, 8. a 88. Tříska – 58. Ticháček z penalty), Přeštice B – Bolešiny 5:1 (3:1, 45. a 51. Pavlík, 5. Kaiser vlastní, 40. Kováč z penalty, 76. Blahoudek – 38. Pitel), Klatovy B – Měcholupy 4:3 (3:0, 32., 34. z penalty a 39. Aizner, 86. Hošek – 84. Kadlec, 85. Bečka, 89. Čížek), Chlumčany – Chotěšov 2:2 (3:2 na penalty, 1:2, 6. Vojáček, 77. Hrdlička – 22. a 37. Multrus). Odloženo: Chanovice – Kasejovice, Vrhaveč – Štěnovice.

15. kolo krajské I. B třídy, skupina C: Příkosice – Smíchov 1:7 (1:2, 23. Matoušek – 48. a 61. J. Přibáň, 32. Tyll, 41. Duspiva, 64. Tobrman, 77. Mičan, 84. Míčka), Plasy – Slovan Plzeň 2:1 (0:0, 59. Grün, 87. Macháček – 88. P. Matula z penalty), Malesice – Kozolupy 1:1 (4:3 na penalty, 1:0, 32. Schleis – 73. Kovář), Chrást – Volduchy 4:1 (2:1, 2. a 80. Kostifar, 6. a 86. Švajcr – 32. Straka). Odloženo: Dýšina – Zbiroh, Všeruby – Město Touškov, Raková – Vejprnice B.