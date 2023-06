Po podzimu byli na odpis, na jejich záchranu by nikdo nevsadil ani halíř. Jenomže fotbalisté SSC Bolevec se vzepřeli svému osudu a na jaře v krajské I. A třídě hráli jako pokropení živou vodu. Získali 26 bodů a světe, div se: přímému sestupu se vyhnuli. Vyhráno však ještě nemají.

„Nechci říct, že jsme po zpackaném podzimu v záchranu nedoufali, spíš jsme ale byli smíření s tím, že sestoupíme," narážel hrající trenér Bolevce Michal Bublík na fakt, že jeho tým v první polovině sezony získal jen tři body za tři remízové výsledky. „Nebylo to jednoduché, ale na jaře jsme získali šestadvacet bodů, za což musím všechny kluky pochválit," liboval si.

Bolevec o víkendu porazil v posledním kole soutěže na domácím hřišti velice silné Křimice 4:2 a čekal, jak dopadnou další zápasy. „První poločas byl z naší strany dobrý. Dobře jsme do zápasu vstoupili, dali gól na 1:0, a i když jsme pak dostali nešťastnou branku, vstřelili jsme po vyloučení soupeře druhý gól a měli ještě další šance, ze kterých jsme mohli svoje vedení navýšit," popisoval Michal Bublík obraz hry v úvodním dějství, které skončilo výsledkem 2:1.

„Druhá půlka už nebyla moc dobrá, zatáhli jsme se víc než jsme chtěli a musím sportovně přiznat, že nás Křimice i v deseti přehrávaly. Naštěstí jsme po celou dobu utkání vedli a podařilo se nám i jedno střídání," poukázal Bublík na přínos dvaatřicetiletého Martina Zítka, který do hry naskočil až na závěrečných dvacet minut, ale dal dvě důležité branky. „A pak už jsme jen čekali. Sobotní výsledky nám moc nenahrály, ale v neděli nás potěšil Smíchov, že porazil béčko Rokycan. I díky němu žijeme," radoval se kouč.

Jeho tým teď v baráži čeká Tlučná, druhý tým letošního ročníku áčkové skupiny krajské I. B třídy. Úvodní utkání se hraje ve středu od 18 hodin v Tlučné, odveta je na Prokopávce na programu v sobotu ve stejný čas, ale pravděpodobně dojde k posunutí času už na třetí hodinu odpolední. To proto, aby vítěz baráže měl čas na oslavy," pousmál se Michal Bublík.

„A co čekat od soupeře z Tlučné? Netuším, fakt nevím, jak soupeř hraje, ale znám tam prezidenta pana Němce, trenéra Vošoucha (Michal Vašák - pozn. autora) a jednoho hráče - Jardu Sadílka," poznamenal fotbalista a trenér Bolevce. „O I. A třídu se každopádně porveme. Věřím, že to do toho půjdeme s čistou hlavou, a že si to užijeme. Už se všichni těšíme," dodal Michal Bublík.

SSC Bolevec – FC Křimice 4:2

Poločas: 2:1. Branky: 74. a 83. Zítek, 13. Bublík, 29. Pelnář – 18. Szedmák, 79. Paškan vlastní. Rozhodčí: Škarda – Sladký, Fillinger. ŽK: 0:0. ČK: 0:1 (28. Grambal). Diváci: 230. Sestava SSC Bolevec: Tolkner – Bublík, Fryček, Pelnář, Paškan, Hibler, Dejmek (70. Zítek), Šnaider (62. Šedivec), Šplíchal (86. Konopík), Jaroš, Šedivec. Trenér: Michal Bublík. Sestava FC Křimice: Moravec – Křehlík, Dytrt (65. Sýkora), Kuneš (65. Matějka), Pinc, Čejka (82. Fořt), Volena, Szedmák, Čechura (88. Špiroch), Koutek, Grambal. Trenéři: Ondřej Zapoměl, Roman Vonášek.

