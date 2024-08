Fotbalisté Viktorie Plzeň rozehrají ve čtvrtek od 19 hodin v domácí Doosan areně play-off Evropské ligy. Soupeřem jim je Heart of Midlothian, třetí tým minulého ročníku skotské ligy.¶

Hlavní fázi evropských pohárů už mají fotbalisté Viktorie Plzeň po postupu přes ukrajinský Kryvbas Kryvyj Rih jistou. Ale v play-off Evropské ligy proti skotskému Heart of Midlothian si mohou svoji pozici ještě vylepšit. Ve hře je prestiž, ale také lepší peníze.

Jen v případě postupu by inkasovali od UEFA zhruba o dvacet milionů víc než v Konferenční lize. Také bonusy za bodový zisk ve skupině Evropské ligy jsou vyšší.

„Chtěli bychom doma zvítězit, abychom si odvezli do Edinburghu co nejlepší výsledek, protože tam nás nečeká nic lehkého,“ pronesl na včerejší tiskové konferenci plzeňský trenér Miroslav Koubek s tím, že v postupových prognózách bývá opatrný. „Snažím se držet při zemi, v play-off evropského poháru nenarazíte na outsidera. Jsem mírný a pokorný optimista, je to padesát na padesát,“ doplnil kouč Plzně.

Té se vrací po nemoci brankář Jedlička a také Paluska s Valentou už odehráli po zranění poločas za béčko.

„Ale o jejich nasazení se teprve rozhodneme. Uvidíme ráno,“ nechtěl trenér Koubek nic prozradit.

Zatímco viktoriáni včera absolvovali předzápasový trénink, skotský celek vyrazil jen na prohlídku trávníku.

Úvodní zápas se hraje dnes od 19 hodin v plzeňské Doosan Areně, odveta je pak příští čtvrtek od 20.45 hodin v hlavním městě Skotska.

Plzeňské utkání stále není vyprodané. K dispozici je dostatek vstupenek ve všech cenových kategoriích (780, 660, 550 a 440 Kč). Prodávají se na pokladnách Doosan Areny (od 9.00 do začátku zápasu) i online na Plzeňské vstupence a jejích předprodejních místech.