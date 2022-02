Z archivu: Fotbalisté TJ Sokol Lhota (ve žlutém) odehráli v sobotu první přípravné utkání. Na umělce ve Vejprnice přehráli Smíchov.Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ

„Dvanáct lidí jsem měl mimo, teď covid všude řádí. Ale dali jsme to dohromady a zápas nakonec odehráli. Kluky musím pochválit za úvodních třicet minut, kdy to mělo kvalitu, presovali jsme a dávali rychle balony od nohy,“ řekl Nykles s tím, že s přibývajícím časem už ale hra jeho týmu měla sestupnou tendenci.

Potěšil jej hattrick obránce Jakuba Šroubka, který netradičně naskočil v útoku. „Už na začátku přípravy, kdy jsme trénovali i v hale, mu to tam padalo. Tak mi říkal, ať ho dám v zápase dopředu. Z hecu jsem ho tam teď vážně dal a on vstřelil tři góly,“ smál se trenér Lhoty. „Ale nepřeceňoval bych to. Byl zkrátka tam, kde měl být,“ doplnil Petr Nykles.

O zbývající dvě branky jeho týmu se postaral Matěj Kostka. „I on mohl dát hattrick, ale už v prvním poločase zahodil penaltu,“ popisoval kouč TJ Sokol Lhota. Ačkoliv se jednalo o první přípravné utkání na jarní část krajského přeboru, ve které bude chtít Lhota udržet nebo vylepšit podzimní čtvrtou příčku, trenér Nykles byl spokojený.

„Po třicáté minutě to kluci sice začali drbat a už to nemělo takovou kvalitu, ale na to, že to byl první zápas po delší pauze, jsem byl spokojený. Musím pochválit také soupeře ze Smíchova, který hrál velmi dobře,“ dodal Petr Nykles.

Další utkání by měl tým žlutočerných vos sehrát v sobotu od 13 hodin (znovu na UMT Vejprnice) proti Strakonicím, osmému týmu jihočeského krajského přeboru. Následovat bude duel s béčkem Rokycan, a pak 1. kolo poháru PKFS (Plzeňského krajského fotbalového svazu) proti Sokolíkům z Blovic.

