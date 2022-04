Sám ale ví, že jeho družinu nečeká nic jednoduchého. „Domažlice mají kvalitní kádr, podle mého názoru jeden z nejlepších ve třetí lize vůbec. My se na toto utkání už moc těšíme a chceme jej zvládnout úspěšně,“ říká kouč Plzně.

Nedělní šlágr 22. kola FORTUNA ČFL bude mít speciální náboj pro celou řadu hráčů, především pak ale pro oporu zadních řad Jiskry Domažlice Davida Limberského.Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ

Pozor si ovšem musí dát nejen na největší ofenzivní esa hostů, ale také na závěry utkání. Ostatně: v minulém kole přišli Plzeňští o tři body v Králově Dvoře až v nastaveném čase a předtím inkasovali v závěru také v domácím souboji s Admirou Praha (1:1) i na hřišti pražského Motorletu (0:1).

„Jelikož se nám to na jaře stalo už několikrát, náhoda to asi není. Po každém zápase si tyto situace rozebíráme a hráčům vysvětlujeme, jak se mají chovat. Vždycky ale uděláme jednu větší nebo sérii menších chyb, které nás stojí body. Pracujeme na tom, aby se to už nestávalo,“ dodává plzeňský kouč Parlásek, který se těší i na setkání s Davidem Limberským, s nímž hrál ve Viktorii od žákovských let. „Jó, táhli jsme to spolu. I civilku jsme spolu na Viktorce dělali,“ vzpomínal nedávno David Limberský v rozhovoru pro Deník.

FOTO: Jiskra se na derby naladila stylově, v domácí dohrávce přejela Rakovník

„Pepa byl vždycky střední záložník, mozek týmu. Škoda že to nedotáhl dál. Pak se vydal na trenérskou dráhu, fandím mu. Přeju mu, ať se jim daří, ale v tabulce ať jsou za námi,“ usmál se 38letý fotbalista, jenž chystá na 17. května rozlučku s kariérou. A měla by být vyprodaná Doosan Arena.

V neděli dopoledne ale přijede jako soupeř, hrát se bude v tréninkovém areálu v Luční ulici a zdaleka nepřijde tolik lidí. Ale i tak se dá čekat atraktivní zápas. Na straně Domažlic je kromě Limberského i dost dalších hráčů, kteří v minulosti prošli plzeňskou Viktorií, a to dá mači zvláštní náboj.

Fotbalový program

FORTUNA ČFL, skupina A – neděle 10.30: Viktoria Plzeň B – Domažlice. FORTUNA divize A – sobota 10.30: České Budějovice B – Rokycany, 14.30: Přeštice – Cheb, 17.00: Mýto – Sedlčany, Klatovy – Hořovice, Katovice – Petřín Plzeň, neděle 17.00: Lom – Doubravka.



Krajský přebor – sobota 13.00: Lhota – Holýšov, Rapid Plzeň – Chotíkov, 17.00: Horní Bříza – Bolevec, Nepomuk – Stříbro, neděle 16.00: Tlumačov – Zruč, 17.00: Radnice – Staňkov, Domažlice B – Černice, Nýrsko – Vejprnice.



I. A třída – sobota 17.00: Tachov – Sv. Hrádek, Kaznějov – Rokycany B, Žákava – Petřín Plzeň B, Košutka Plzeň – Mochtín, neděle 10.15: Bělá nad Radbuzou – Kralovice, 16.00: Luby – Svéradice, 17.00: Sušice – Mýto B.



I. B třída, skupina A – sobota 15.00: Chodová Planá – Krchleby, 17.00: Chodov – Klenčí, Dlouhý Újezd – Kdyně, Meclov – Horšovský Týn (hř. Třebnice), Úněšov – Postřekov, neděle 17.00: Mrákov – Planá.



I. B třída, skupina B – sobota 13.00: Chotěšov – Blovice, 16.00: Pačejov – Dobřany, Štěnovice – Klatovy B, 17.00: Kasejovice – Chlumčany, Chanovice – Vrhaveč, Měcholupy – Bolešiny, neděle 17.00: Horažďovice – Přeštice B.



I. B třída, skupina C – sobota 10.00: Město Touškov – Příkosice, 15.00: Zbiroh – Malesice, 17.00: Všeruby – Raková, Smíchov – Dýšina, Slovan Plzeň – Volduchy, neděle 17.00: Kozolupy – Plasy, Vejprnice B – Chrást.

VIDEO, OHLAS: Mýto veze z Mariánských Lázní bod, Slavoji pomohl vlastní gól