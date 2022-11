Třetiligové derby. Přeštice hostí v azylu ve Stodě rezervu Viktorie Plzeň

„Jsem rád, že jsme zase ukázali, že fotbal hrát umíme. Ve 20. minutě to bylo 3:0 s tím, že soupeře jsme do ničeho nepustili. Poté nám nebyl uznán čtvrtý gól a hosté po brejku snížili, což nás trošku vykolejilo, ale ve druhé půli jsme přidali další branky po pěkných akcích a nakonec vysoko zvítězili,“ hodnotil trenér plzeňského Petřína Jan Pleticha, jemuž udělali radost i mladíci. „Holmik, Olach, Nový, Kural, to jsou kluci z naší sedmnáctky. Dostali šanci a na hřišti odvedli dobrou práci. Rozhodně nezklamali," těšilo osmačtyřicetiletého kouče.

SK Petřín Plzeň B - FK Nepomuk 8:1

Poločas: 3:1. Branky: 7., 20. a 56. Škarda, 8. a 59. Jandoš, 50. Rada, 80. Kural, 90. Štefl - 33. Berkovec. Rozhodčí: Mifková - Špindlerová, Mazanec. ŽK: 0:3 (48. A. Viktora, 50. Kalabza, 70. Knapp). ČK: 0:1 (65. Chalupný). Diváci: 80. SK Petřín Plzeň B: Pejřimovský - Zima, Šulc, Veselý, Štefl, Škarda (60. Kural), Vanc, Jílek (60. Nový), Maxa (25. Holmik, 60. Olach), Rada, Jandoš. Trenér: Jan Pleticha. FK Nepomuk: Flandera - Panc, Berkovec (55. Šmíd), Voráček, Chalupný, Skala, A. Viktora, Kozák (60. Tříska), Kalabza (60. Mašek), Knapp (65. Sládek), Nový (55. Váňa). Trenér: Josef Viktora.

Zbývající program 13. kola krajského přeboru - pátek (dnes) 14.30: Chotíkov - Lhota, Zruč - Rapid Plzeň, sobota 14.30: Stříbro - Černice, Vejprnice - Holýšov, neděle 14.30: Mýto - Nýrsko, Staňkov - Tachov, Radnice - Tlumačov.