FOTO: Lhota doma ostrouhala, bronzovou příčku tak slaví fotbalisté Horní Břízy

A vy pak hlasováním v naší anketě na webu sami rozhodnete, kdo z nich se stane vítězem. S ním pak přineseme v sobotním Deníku i na webu rozhovor. Svoje hlasy můžete posílat vždy do středeční půlnoci.

Vítězové jednotlivých kol – 16. kolo: Jan Schimmer (Horní Bříza), 17. kolo: Ondřej Pavlas (Stříbro), 18. kolo: Martin Švehla (Lhota), 19. kolo: Miroslav Hojda (Jiskra B), 20. kolo: Ondřej Kotrnoch (Lhota), 21. kolo: Jakub Šroubek (Lhota), 22. kolo: Adam Král (Zruč), 23. kolo: Jakub Volák (Radnice), 24. kolo: Lukáš Volek (Bolevec), 25. kolo: Matěj Kostka (Lhota), 26. kolo: David Křížek (Lhota), 27. kolo: Jakub Kraček (Horní Bříza), 28. kolo: Milan Ungr (Rapid Plzeň), 29. kolo: Josef Kadlec (Rapid Plzeň).

Nominace (30. kolo)

Miroslav Zach (Zruč): Pokud nepočítáme gólmany rezervy Jiskry Domažlice, kteří se v zápase v Holýšově (7:0) vystřídali (Červený s Rudlofem), byl brankář Zruče Miroslav Zach jediným chytačem, který v derniéře sezony udržel čisté konto. Zejména na začátku zápasu předvedl několika skvělých zákroků a čistým štítem se podepsal nad výhrou svého týmu 3:0 proti Bolevci.



Jiří Šmíd (Horní Bříza): Jeho dva góly do sítě plzeňského Rapidu se nakonec ukázaly být jako rozhodující. Jeho mužstvo na Lopatárně zvítězilo 4:2 a Horní Bříza si v posledním kole dokráčela pro zisk bronzových medailí.



Tomáš Knapp (Nepomuk): Kanonýr Nepomuku je v nominaci o hráče kola již poněkolikáté. Ani jednou však ještě nevyhrál. Prolomí černou šňůru nyní za dvě branky do sítě nováčka z Radnic, jimiž pomohl k těsné výhře 2:1?



Jan Peterka (Černice): Po většinu sezony se střelecky trápil, ale v posledním kole dal černický útočník dvě branky v zápase na hřišti Baníku Stříbro. Jeho tým nakonec i díky němu slavil přesvědčivé vítězství 5:1.



Karel Jahn (Domažlice): Talentovaný útočník Benfiky vstřelil dva góly v zápase 30. kola přeboru kraje na hřišti Holýšova (7:0). Stačilo mu na to 57 minut, pak jej vystřídal zkušený František Copák.