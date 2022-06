Rapid sestřelil oslabeného lídra, oslavenec ´Hajnej´ neskrýval nadšení

S ním pak přineseme v sobotním Deníku i na webu rozhovor.

Vítězové jednotlivých kol – 16. kolo: Jan Schimmer (Horní Bříza), 17. kolo: Ondřej Pavlas (Stříbro), 18. kolo: Martin Švehla (Lhota), 19. kolo: Miroslav Hojda (Jiskra B), 20. kolo: Ondřej Kotrnoch (Lhota), 21. kolo: Jakub Šroubek (Lhota), 22. kolo: Adam Král (Zruč), 23. kolo: Jakub Volák (Radnice), 24. kolo: Lukáš Volek (Bolevec), 25. kolo: Matěj Kostka (Lhota), 26. kolo: David Křížek (Lhota), 27. kolo: Jakub Kraček (Horní Bříza).

Nominace (hráč 28. kola)

Milan Ungr (Rapid Plzeň): Útočník Rapidu už je v nominaci na Hráče kola poněkolikáté. Ani jednou nevyhrál, ale vaši pozornost si zaslouží i nyní. A to díky víkendovému hattricku do sítě domažlického béčka, které Rapid porazil 6:3. „Hrajeme pořád stejně, ale s Milanem konečně přišly i góly,“ pochvaluje si asistent trenéra plzeňského celku Jaromír Mysliveček.



Imrich Varga (Nýrsko): Také nýrský kanonýr není v anketě Deníku žádným nováčkem. Ale stejně jako Ungr ještě ani jednou nevyhrál. Tentokrát bude o vaše hlasy usiloval díky dvěma slepeným zásahům do sítě Horní Břízy, kterou jeho Optici porazili ve šlágru 28. kola těsně 2:1 a udrželi druhý flek.



Miroslav Lopata (Chotíkov): Sedmadvacetiletý útočník přišel na trávník v zápase proti Chotíkova až na začátku druhé půle, ale v závěru dal dvě branky, smazal dvougólové manko a získal pro svůj tým penaltový rozstřel. V něm Chotíkovští vejprnickou Slavii porazili a slavili cenné dva body.



Petr Pejsar (Tlumačov): Nebývá zvykem, aby v nominaci o nejlepšího hráče kola krajského přeboru byl brankář poraženého týmu, který dostal čtyři góly. Ale šestačtyřicetiletý brankář si to plně zaslouží. Díky němu jeho Start prohrál přijatelným výsledkem (s Radnicemi doma 1:4). Vrcholem jeho snažení byla chycená penalta i následná dorážka z bezprostřední blízkosti.



Miroslav Černohorský (Holýšov): Po dlouhém zranění se vrátil do sestavy Holýšova, navíc s kapitánskou páskou na levé paži. A gólem v 74. minutě pečetil vítězství v derby na Staňkovem 3:1. Zasloužená nominace.