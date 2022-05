KRAJSKÝ PŘEBOR: Horní Bříza doma zdolala Lhotu. Bolevec spasil kapitán Pelnář

A vy pak hlasováním v naší anketě na webu sami rozhodnete, kdo z nich se stane vítězem. S ním pak přineseme v sobotním Deníku i na webu rozhovor. Svoje hlasy můžete posílat vždy do středeční půlnoci.

Přebor je soutěž, která Lhotě sluší, usmál se vítěz ankety Křížek

Vítězové jednotlivých kol:

16. kolo: Jan Schimmer (Horní Bříza), 17. kolo: Ondřej Pavlas (Stříbro), 18. kolo: Martin Švehla (Lhota), 19. kolo: Miroslav Hojda (Jiskra B), 20. kolo: Ondřej Kotrnoch (Lhota), 21. kolo: Jakub Šroubek (Lhota), 22. kolo: Adam Král (Zruč), 23. kolo: Jakub Volák (Radnice), 24. kolo: Lukáš Volek (Bolevec), 25. kolo: Matěj Kostka (Lhota), 26. kolo: David Křížek (Lhota).

Nominace (hráč 27. kola):

Milan Ungr (Rapid Plzeň): V nominaci na Hráče kola je 26letý útočník plzeňského Rapidu už potřetí, tentokrát si ji vystřelil dvěma góly do sítě Černic. Jeho tým i díky nim vyhrál na hřišti soupeře 3:1 a udělal další krok k záchraně nejvyšší krajské soutěže. „To je asi největší rozdíl oproti podzimu, že se nám daří střelecky,“ okomentoval výkonnostní vzestup Rapidu asistent trenéra Jaromír Mysliveček. Lví podíl na tom má svými góly i Milan Ungr. Na prvenství ještě ani jednou nedosáhl, ale třeba to vyjde do třetice.



Josef Kubina (FK Staňkov): Také Staňkov stále ještě živí naději na záchranu, i když v jeho případě už k ní povede pouze přes baráž. Cenné vítězství 2:1 nad Nepomukem zajistil gólem deset minut před koncem Josef Kubina.



Michal Pelnář (Bolevec): Zachoval se jako správný kapitán, když nejprve vstřelil v 52. minutě mače s Holýšovem vedoucí branku svého celku. Jenže hosté na ni dokázali odpovědět, stejně jako na gól dalšího zkušeného borce Michala Bublíka a tak rozhodl druhý gól Michal Pelnáře z poslední minuty, který znamenal vítězství Bolevce 3:2. „Sice jsme vyhráli, ale diváci co přišli, museli trpět. Nedokázali jsme si přihrát, dělali jsme hrozné chyby,“ zkritizoval svůj tým i přes výhru hrající kouč Michal Bublík.



Jakub Kraček (Horní Bříza): Nejen, že v úspěšném zápase se Lhotou (3:1) vstřelil v 73. minutě a hlavně vítězný krásný gól, ale Jakuba Kračka bylo proti silnému soupeři doslova plné hřiště. „Celý zápas odmakal, byl nebezpečný a chodili přes něj naše útočné akce," okomentoval Kračkův výkon trenér Zach.



Matěj Soupír (Domažlice B): Lídr krajského přeboru se v derby proti Tlumačova trápil. Vysvobodil jej až střídající mladík Matěj Soupír, jenž do hry nastoupil v 75. minutě, aby o minutu později vstřelil vítěznou branku. Jiskra díky němu těžký zápas nakonec zvládla 1:0.