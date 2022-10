OHLASY Z PŘEBORU: Chotíkov dal pět gólů, ale nevyhrál. Na třetí místo jde Lhota

Vítězové jednotlivých kol – 1. kolo: Michael Džugan (Tlumačov), 2. kolo: Jakub Záhrobský (Lhota), 3. kolo: Miroslav Lopata (Chotíkov), 4. kolo: Šimon Smola (Lhota), 5. kolo: František Polášek (Radnice), 6. kolo: Lukáš Hudec (Tachov), 7. kolo: Miroslav Lopata (Chotíkov), 8. kolo: Dominik Donate (Stříbro), 9. kolo: Petr Pejsar (Tlumačov), 10. kolo: Matěj Kouřil (Lhota).

Nominace (NEJ hráč 11. kola krajského přeboru)

Lukáš Křivánek (Holýšov): Nebýt hbitého útočníka Holýšova, který se spíš věnuje futsalu v dresu Interobalu, asi by Holýšovští na půdě silného Chotíkova v sobotu těžko uspěli. Jenomže pětadvacetiletý snajpr nastoupil (teprve ke svému čtvrtému zápasu v sezoně) a nastřílel čtyři góly. „Dělal si s námi co chtěl," krčil rameny hrající kouč Chotíkova Petr Kučera. Ofenzivní utkání nakonec skončilo divokou remízou 5:5.



Miroslav Lopata (Chotíkov): Jméno chotíkovského šutéra vypadá v nominaci už jako přežité klišé. Jenomže vynechat jej v ní by byl velký hřích a ryzí nespravedlnost. Vyhlášený kanonýr druhého týmu tabulky vstřelil v sobotním utkání 11. kola proti Holýšovu hattrick a výrazně se tak podílel na zisku jednoho bodu. Ten má v konečném zúčtování pro Chotíkov cenu zlata, neboť v 85. minutě favorit doma prohrával ještě o dvě branky.



David Křížek (Lhota): Lhota vyhrála druhý domácí zápas v řadě - po Radnicích tentokrát skolila Nepomuk, který přehrála 3:1. Hrdinou utkání se stal zkušený David Křížek, který vstřelil jednu branku a u dalších dvou asistoval. Lhota se i díky jeho příspěvku vyhoupla na třetí místo tabulky - před trápící se béčko Petřína, které podlehlo Tachovu 1:5 a nebodovalo již potřetí v řadě.



Oliver Kastelic (Zruč): Fotbalisté TJ Zruč po delší době opět naplno zabrali, v nedělním utkání 11. kola porazili Černice přesvědčivě 3:0. „Už jsme to potřebovali, já tomu říkám, že jsme přežili klinickou smrt," ulevil si trenér vítězné Zruče Jan Kraus, který za nejlepšího hráče utkání označil Olivera Kastelice - svého svěřence, který vstřelil první branku utkání.



Jan Vild (Mýto): Zkušený gólman Slavoje Mýto podal v nedělním utkání 11. kola krajského přeboru doma proti Tlumačovu spolehlivý výkon a čistým štítem pomohl k nesmírně cennému vítězství 1:0.