Tlumačov šokoval Lhotu dvěma góly v závěru. Vedoucí Benfika roznesla Baník

A vy pak hlasováním v naší anketě sami rozhodnete, kdo z nich se stane vítězem. S ním pak přineseme v sobotním Deníku jedinečný rozhovor.

Svoje hlasy můžete posílat vždy do středeční půlnoci. Tak neváhejte a zapojte se do naší ankety. Zvolte si hráče, o kterém byste se zároveň rádi dozvěděli něco víc. Osobně se můžete zapojit už do samotného výběru hráčů.

FOTO, VIDEO: Petřín spustil po půli kanonádu a rozdrtil Cheb, uspěly i Přeštice

Pokud budete mít pocit, že by si některý z aktérů fotbalového zápasu přeboru, který jste viděli na vlastní oči, zasloužil nominaci, pište vždy do nedělní osmnácté hodiny na náš společný e-mail: sport.plzensky@denik.cz.

Kdo byl nejlepším hráčem 16. kola krajského přeboru?

(hlasovat můžete v anketě pod článkem)

Imrich Varga (FK Okula Nýrsko): autor dvou branek při domácím (Okula hrála v azylu v Sušici) vítězství 3:1 nad plzeňským Rapidem. Devětadvacetiletý střelec se prosadil dvakrát po změně stran. Skóroval v 50. a 90. minutě.



Jakub Korelus (TJ Start Tlumačov): Do utkání se Lhotou naskočil jako střídající hráč v 77. minutě a jedenáct minut poté (v 88. minutě) vstřelil vítězný gól svého celku. Jeho Start nakonec zdolal domácí Lhotu 2:0, neboť v nastavení přidal celek z Domažlicka ještě jeden - pojišťující - gól.



Jan Schimmer (SK Horní Bříza): Gólman družstva ze severu Plzeňska měl velký podíl na tom, že jeho tým dovedl atraktivní utkání s Nepomukem k bezbrankové remíze a pak nohou vykopl třetí penaltu v dramatickém rozstřelu, čímž zajistil svému týmu bod navíc.



Antonín Vlček (TJ Jiskra Domažlice B): Společně s posilami ze třetiligového áčka Václavem Uzlíkem a Vojtěchem Černým byl fotbalista domažlického béčka Antonín Vlček jedním z nejviditelnějších hráčů při nedělní demolici Baníku Stříbro (7:0). Dvaadvacetiletý borec dal totiž dvě branky.



Václav Tobrman (TJ Zruč): Byl sice třetím nejstarším hráčem v základní sestavě svého týmu, ale tím naprosto klíčovým. Zkušený Václav Tobrman vstřelil v nedělním utkání 16. kola na půdě Staňkova (3:2) dvě branky, přičemž ta druhá z 68. minuty byla nakonec vítězná.