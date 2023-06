Stejně jako na podzim, tak i v jarní části nižších amatérských soutěží se můžete zapojit do ankety Deníku o nejlepšího hráče kola v nejvyšším přeboru Plzeňského kraje. Pokračujeme předposledním 29. kolem, které bylo na programu o víkendu (a některé zápasy se hrály již v pátek).

KPM, 29. kolo: SK Petřín Plzeň B - FC Chotíkov 1932 6:0. | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

Sportovní reportéři Deníku pro vás ve spolupráci s trenéry jednotlivých mužstev a dalšími odborníky přichystají vždy výběr pěti fotbalistů, kteří na sebe svým výkonem v daném kole nějakým (pozitivním) způsobem upozornili.

A vy pak hlasováním v naší anketě na našem webu (na konci článku) sami rozhodnete, kdo z nich se stane vítězem. S ním pak přineseme exkluzivní rozhovor. Svoje hlasy můžete posílat do středečních 23.59 hodin.

Nominace (NEJ hráč 29. kola krajského přeboru)

Daniel Svoboda (SK Slavia Vejprnice): Fotbalisté vejprnické Slavie v sobotu porazili na domácím hřišti Nepomuk 4:1, přestože relativně brzy prohrávali a za stavu 0:1 se jim vykartoval kapitán Vladimír Puhlovský. Nejlepším hráčem utkání byl zvolen Daniel Svoboda, a to vlastním trenérem Lukášem Paulem. „Byl výborný uprostřed hřiště, nechyboval a byl velmi spolehlivý," chválil Paul svého čtyřiadvacetiletého svěřence.



Matěj Štefl (SK Petřín Plzeň B): Stálice v nominacích Deníku, ale nutno poznamenat, že opět zcela zaslouženě. Rezerva divizního Petřína už v pátek ve šlágru deklasovala druhý Chotíkov 6:0, přičemž hned tři branky obstaral právě čtyřiadvacetiletý kanonýr. Ten dal první branku už v sedmé minutě a o třicet minut později díky penalty zkompletoval hattrick.



Adam Král (TJ Zruč): Kapitán fotbalistů Zruče podává už delší dobu stabilní výkony, nominace se mu ovšem vyhýbaly. Teď jsme do ankety Deníku borce Zruče s kapitánskou páskou na levé paži zařadili, a to díky vítězné trefě v sobotní konfrontaci proti fotbalistům Nýrska (1:0).



David Kroc (TJ Sokol Radnice): Fotbalisté TJ Sokol Radnice v neděli zdolali plzeňský Rapid 1:0, slavili tři body pošesté v řadě a vyšvihli se kolo před koncem sezony na čtvrté místo. Vítěznou branku utkání s plzeňským soupeřem vstřelil David Kroc, který se po dlouhém nákopu z vlastní poloviny nejlépe zorientoval v pokutovém území a vystřelil svému týmu výhru.



Jan Petr (TJ Sokol Plzeň-Černice): Nový kapitán černického mančaftu Jan Petr byl klíčovým mužem utkání proti Lhotě. V něm dlouho svítil na ukazateli skóre výsledek 1:1, ale pak přišla 82. minuta a velké chvíle sedmadvacetiletého borce, který si prošel mládeží Viktorie Plzeň. Šikovný fotbalista, který si zahrál i v Přešticích či na Doubravce parádním volejem zpoza pokutového území vstřelil dost možná nejhezčí gól své kariéry a překlopil misky na stranu Černic. Ty pak ještě přidaly jeden gól a vyhrály 3:1.