Stejně jako na podzim, tak i v jarní části nižších amatérských soutěží se můžete zapojit do ankety Deníku o nejlepšího hráče kola v nejvyšším přeboru Plzeňského kraje. Pokračujeme sedmnáctým kolem, které bylo (až na jeden zápas) na programu o uplynulém víkendu.

TJ Sokol Lhota (na archivním snímku fotbalisté ve žlutých dresech). | Foto: David Koranda

Sportovní reportéři Deníku pro vás ve spolupráci s trenéry jednotlivých mužstev a dalšími odborníky přichystají vždy výběr pěti fotbalistů, kteří na sebe svým výkonem v daném kole nějakým (pozitivním) způsobem upozornili.

A vy pak hlasováním v naší anketě na našem webu (na konci článku) sami rozhodnete, kdo z nich se stane vítězem. S ním pak přineseme exkluzivní rozhovor. Svoje hlasy můžete posílat vždy do středeční půlnoci (23.59).

Nominace (NEJ hráč 17. kola krajského přeboru)

Martin Vanc (SK Petřín Plzeň B): Devatenáctiletý mladík plzeňského Petřína vstřelil v sobotním utkání 17. kola krajského přeboru proti poslednímu Staňkovu čtyři branky během úvodních třiceti minut a stal se hlavním strůjcem vítězství svého týmu poměrem 12:1. O poločase Vanc vystřídal, protože měl v nohách ještě závěr utkání FORTUNA divize A proti plzeňské Doubravce, které se hrálo před bojem petřínského béčka se Staňkovem.



Patrik Sláma (FK Tachov): Do sobotního derby na hřišti Baníku Stříbro šli fotbalisté lídra z Tachova v roli jednoznačného favorita. A úlohu nakonec do puntíku splnili, když svého okresního rivala skolili na jeho umělé trávě vysoko 6:2. Výrazně se na tom podílel i fotbalista Tachova Patrik Sláma, který nejprve v 5. minutě reagoval na brzkou branku Stříbra a vyrovnal, a ve 24. minutě svým druhým zásahem v zápase zvyšoval už na 4:1.



Zbyněk Černý (TJ Sokol Lhota): Jak je důležité míti svého kapitána poznali v sobotu v zápase na půdě vejprnické Slavie fotbalisté TJ Sokol Lhota. Domácí tým v 53. minutě zásluhou Martina Hejduka vyrovnal, ale vedení žlutočerným vrátil o dvě minuty později jednačtyřicetiletý kapitán mužstva Zbyněk Černý, který nebyl líný na krok a vstřelil druhý gól svého týmu. A jak se později ukázalo, jeho trefa byla nakonec vítězná. Lhota vyhrála 3:1.



Michal Ineman (TJ Slavoj Mýto): Fotbalisté Slavoje Mýto podali v nedělním utkání 17. kola krajského přeboru proti Chotíkovu zodpovědný a týmový výkon. Odměnou jim byl proti druhému týmu tabulky bod za remízu 0:0. „Je těžké někoho nominovat, ale nejvíce by si to za svůj výkon zasloužil asi Michal Ineman," řekl trenér Slavoje Matěj Spěváček. A tak díky nominaci kouče můžete hlasovat i pro dvaatřicetiletého fotbalistu.



Martin Bastl (FK Okula Nýrsko): Dvaadvacetiletý mladík Okuly dal v nedělním zápase proti Černicím dvě branky. Nejprve těsně před pauzou překlopil misky vah na stranu svého týmu (2:1) a chvíli po obrátce přidal třetí gól. Okula ale o dvougólové vedení nakonec přišla díky dvěma slepeným brankám Černic. Zápas nakonec skončil remízou a dělbou bodů.