O uplynulém víkendu (a již ve čtvrtek) bylo na osmi stadionech na programu už deváté kolo nového soutěžního ročníku krajského přeboru fotbalistů. A vy nyní můžete hlasovat, kdo byl nejlepším fotbalistou.

O hlasy usiluje i fotbalista Horní Břízy Jakub Kraček, který o víkendu vstřelil v domácím prostředí Nepomuku tři branky. | Foto: Deník/Martin Mangl

Sportovní reportéři Deníku pro vás ve spolupráci s trenéry jednotlivých mužstev a dalšími odborníky přichystají vždy výběr pěti fotbalistů, kteří na sebe svým výkonem v daném kole nějakým (hlavně pozitivním) způsobem upozornili.

A vy pak hlasováním v naší anketě na našem webu (na konci článku) sami rozhodnete, kdo z nich se stane vítězem. S ním pak přineseme exkluzivní rozhovor. Svoje hlasy můžete posílat do středečních 23.59 hodin.

Nominace (NEJ hráč 9. kola krajského přeboru)

Tadeáš Drtil (SK Rapid Plzeň): Fotbalisté plzeňského Rapidu o víkendu nehráli, svoje utkání 9. kola proti soupeři z TJ Sokol Radnice předehrávali už ve čtvrtek na svatého Václava. V domácím prostředí ale silnému soupeři podlehli 3:4 a podruhé v řadě nebodovali. Týmu z Lopatárny nepomohly ani dvě trefy Tadeáše Drtila, jehož jsme nominovali do ankety Deníku o nejlepšího hráče devátého pokračování nejvyšší krajské soutěže.



Jakub Kraček (SK Horní Bříza): Horní Bříza sice v prvním poločase hrála s Nepomukem bez branek, ale po změně stran už dominovala. Soupeři z jihu Plzeňska nasázela tři góly a radovala se po vítězství 3:0 ze zisku tří bodů. Hrdinou utkání se stal domácí Jakub Kraček, jenž vstřelil hattrick. „V sobotu by mu tam spadlo všechno, i kdyby kopl do bláta," komentoval řádění svého svěřence trenér fotbalové Horní Břízy Michal Kubice.



David Křížek (TJ Sokol Lhota): Lhotě se v poslední době nedařilo podle představ, ale zabrala v pravý čas a nejspíš i proti soupeři, se kterým to čekal málokdo. Žlutočerní porazili ve vyrovnaném zápase domácí Holýšov těsně 2:1, a to i díky Davidu Křížkovi, který stál na konci nejhezčí akce zápasu a ve druhém dějství vystřelil týmu důležité a cenné tři body.



Tomáš Hatina (TJ Slavoj Mýto): Podobně důležitý hráč jako Jakub Kraček pro Horní Břízu. Fotbalista Slavoje Mýto Tomáš Hatina řádil v nedělním utkání 9. kola doma proti Baníku Stříbro. Celek z Rokycanska porazil svého soka těsně 3:2, za což vděčí zejména formě Tomáše Hatiny, jenž cestu za třemi důležitými body režíroval vstřeleným hattrickem. Brilantní práce…



Jiří Kolena (TJ Baník Stříbro): Fotbalista Baníku Jiří Kolena se snažil. V nedělním utkání 9. kola nejvyšší krajské soutěže na hřišti Slavoje Mýto vstřelil dvě branky, ale ani ty mančaftu z tachovského okresu k bodům nepomohly. Baník prohrál těsně 2:3 a nadále se trápí. Jiří Kolena je ovšem zcela zaslouženě v nominaci o nejlepšího hráče víkendových střetnutí.