Od čtvrtka do neděle bylo na osmi stadionech na programu už páté kolo nového soutěžního ročníku krajského přeboru fotbalistů. A vy nyní můžete hlasovat, kdo byl nejlepším fotbalistou pátého hracího víkendu.

Krajský přebor, 5. kolo: SK Rapid Plzeň (na snímku fotbalisté v tmavých dresech) - TJ Sokol Plzeň-Černice (bílí) 11:1. | Foto: facebook SK Rapid Plzeň

Sportovní reportéři Deníku pro vás ve spolupráci s trenéry jednotlivých mužstev a dalšími odborníky přichystají vždy výběr pěti fotbalistů, kteří na sebe svým výkonem v daném kole nějakým (pozitivním) způsobem upozornili.

A vy pak hlasováním v naší anketě na našem webu (na konci článku) sami rozhodnete, kdo z nich se stane vítězem. S ním pak přineseme exkluzivní rozhovor. Svoje hlasy můžete posílat do středečních 23.59 hodin.

Nominace (NEJ hráč 5. kola krajského přeboru)

Daniel Koranda (SK Rapid Plzeň): Dvaadvacetiletý Daniel Koranda, který do týmu z Lopatárny přišel v létě, má na začátku sezony formu jako hrom. Teď o víkendu vstřelil tři góly při demolici Černic (11:1), a to byl přitom trenéry na hřišti vypuštěn až po změně stran. Koranda se v nominaci Deníku objevuje potřetí za sebou, ale ještě ani jednou nevyhrál.



Martin Vondráček (FK Bohemia Kaznějov): Jako nováček soutěže první tři zápasy prohráli, ale minule deklasovali Chotíkov a na skalp velmi silného, leč trápícího se soka navázali fotbalisté Kaznějova i v sobotu, kdy zvládli derby na půdě Horní Břízy. O jedinou branku utkání na hřišti ex-divizního mančaftu se postaral 19letý mladíček Martin Vondráček.



Jakub Tětek (SK Petřín Plzeň B): Fotbalisté rezervního výběru plzeňského Petřína sice na úvod sezony doma jen remizovali se Zručí, ale od té by drtí jednoho soupeře za druhým. Naposledy si Plzeňané poradili se Lhotou, kterou na jejím hřišti deklasovali vysoko 6:2. Další tři body do tabulky řídil kapitán týmu Jakub Tětek, jenž vstřelil dvě branky. Jeho trefa z 41. minuty utkání se navíc ukázala být jako ta vítězná - tříbodová.



David Kroc (TJ Sokol Radnice): Fotbalisté TJ Sokol Radnice zvítězili v nedělním šlágru 5. kola krajského přeboru doma nad Nepomukem 3:2, když se o všechny branky týmu z okresu Rokycany postaral jeho nejlepší střelec David Kroc. Ten v prvním poločase dvakrát pálil z pokutového kopu, ale po změně stran rozhodl o třech bodech už ze hry.



Miroslav Bastl (FK Okula Nýrsko): Nýrsko doma proti nováčkovi z plzeňské Košutky tahalo po většinu zápasu za kratší konec provazu. Prohrávalo o dvě branky, ale v závěru zabojovalo a získalo alespoň bod. Ten jedinému zástupci Klatovska mezi elitou kraje zajistil v nastavení střídající Miroslav Bastl.