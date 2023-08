Od pátku do neděle bylo na osmi stadionech na programu už čtvrté kolo nového soutěžního ročníku krajského přeboru fotbalistů. A vy nyní můžete hlasovat, kdo byl nejlepším fotbalistou čtvrtého hracího víkendu.

Gólman fotbalového Kaznějova Radek Šašek. | Foto: Martin Zeman

Sportovní reportéři Deníku pro vás ve spolupráci s trenéry jednotlivých mužstev a dalšími odborníky přichystají vždy výběr pěti fotbalistů, kteří na sebe svým výkonem v daném kole nějakým (pozitivním) způsobem upozornili.

A vy pak hlasováním v naší anketě na našem webu (na konci článku) sami rozhodnete, kdo z nich se stane vítězem. S ním pak přineseme exkluzivní rozhovor. Svoje hlasy můžete posílat do středečních 23.59 hodin.

Nominace (NEJ hráč 4. kola krajského přeboru)

Daniel Koranda (SK Rapid Plzeň): Fotbalista Rapidu Plzeň, který ještě nedávno pobýval kvůli studiu v Dánsku, se v nominaci Deníku objevuje podruhé za sebou. V minulém kole za to, že v poslední minutě rozhodl náročný zápas s Kaznějovem (2:1), a teď proto, že vstřelil dvě branky jako střídající hráč při drtivém vítězství svého týmu na půdě Baníku Stříbro. I díky Danielu Korandovi zůstávají Plzeňané v soutěži bez ztráty kytičky.



Radek Šašek (FK Bohemia Kaznějov): 32letý brankář Kaznějova nemůže v nominaci chybět. Jeho tým deklasoval ve čtvrtém kole Chotíkov vysoko 5:0 a připsal si první vítězství ve své nováčkovské sezoně mezi elitou kraje. A gólman Šašek? Chytil penaltu, navíc dal impozantní gól přes celé hřiště.



Vladimír Puhlovský (SK Slavia Vejprnice): Vejprnická Slavia po třech remízách za sebou o víkendu vůbec poprvé v letošní sezoně bodovala naplno. Na hřišti v Ledcích na severu Plzeňska zdolala v obrovském dramatu houževnatého nováčka z plzeňské Košutky těsně 4:3. Velkou měrou se o to zasloužil i kapitán mužstva Vladimír Puhlovský, který dal dvě branky. Tu rozhodující přitom vstřelil až v 90. minutě.



Tomáš Pekník (Košutka Plzeň): Nestává se často, že se v nominaci objeví hráč, jehož tým prohrál. Ale útočník plzeňské Košutky Tomáš Pekník si to rozhodně zaslouží. Je vidět, že zranění, které ho trápilo, na něm nezanechalo žádné následky. Střelecká forma z minulé sezony, ve které Košutka poprvé v historii slavila postup mezi krajskou smetánku, pokračuje. Tomáš Pekník totiž v sobotním zápase proti Vejprnicím (3:4) vstřelil dva góly.



Josef Hájek (SK Petřín Plzeň B): Talentovaný fotbalista v mladém týmu rezervy divizního Petřína Josef Hájek se zaskvěl v sobotním zápase na hřišti posledních Černic. Teprve devatenáctiletý plejer vstřelil soupeři dvě branky a výrazně tak přispěl k výhře svého mužstva 3:0. Plzeňané se díky vítězství posunuli v tabulce na třetí místo dva body za vedoucí Nepomuk a Rapid.