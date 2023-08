O víkendu bylo na osmi stadionech na programu třetí kolo nového soutěžního ročníku krajského přeboru fotbalistů. A vy nyní můžete hlasovat, kdo byl nejlepším fotbalistou třetího hracího víkendu.

Krajský přebor, 3. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modrobílých dresech) - TJ Sokol Lhota (žlutí) 2:1 (0:1). | Foto: Jindřich Schovanec

Sportovní reportéři Deníku pro vás ve spolupráci s trenéry jednotlivých mužstev a dalšími odborníky přichystají vždy výběr pěti fotbalistů, kteří na sebe svým výkonem v daném kole nějakým (pozitivním) způsobem upozornili. A vy pak hlasováním v naší anketě na našem webu (na konci článku) sami rozhodnete, kdo z nich se stane vítězem. S ním pak přineseme exkluzivní rozhovor. Svoje hlasy můžete posílat do středečních 23.59 hodin.

Nominace (NEJ hráč 3. kola krajského přeboru)

Daniel Koranda (SK Rapid Plzeň): Fotbalisté SK Rapid Plzeň se proti nováčkovi z Kaznějova o víkendu trápili. Trenér Pavel Šimsa uvedl, že jeho svěřenci nepodali ideální výkon. Přesto dokázali zvítězit, když se v 90. minutě prosadil Daniel Koranda, který vystřelil mužstvu enormně cenné tři body.



Jakub Kraček (SK Horní Bříza): Zatímco fotbaloví fanoušci na Rapidu viděli dramatickou podívanou, příznivci ex-divizní Horní Břízy jednoznačnou záležitost. Horní Bříza doma smetla Slavoj Mýto vysoko 4:0, na demolici soupeře se dvěma góly podílel právě Jakub Kraček.



Jakub Fořt (TJ Zruč): Trenér Zruče Jan Kraus po vítězství 2:0 na hřišti Chotíkova chválil celé mužstvo, především pak Adama Krále s Michalem Špiclem. Do nominace jsme však zařadili mladého brankáře týmu Jakuba Fořta, který na půdě jinak ofenzivně laděného Chotíkova udržel čisté konto.



David Kroc (TJ Sokol Radnice): David Kroc má na začátku sezony formu jako hrom! V prvním kole vstřelil branku a přidal asistenci, před týdnem dal dva góly do sítě Baníku Stříbro a teď se třiadvacetiletý fotbalista TJ Sokol Radnice blýskl hattrickem při výhře nad Černicemi (5:1).



Jan Vaščák (TJ Sokol Radnice): Druhý důležitý muž nedělního vítězství fotbalistů TJ Sokol Radnice nad tápajícími Černicemi. Jan Vaščák svému o jedenáct let mladšímu spoluhráčovi Davidu Krocovi značně sekundoval, když vstřelil dvě branky. I on tak právem bojuje o titul hráče 3. kola.