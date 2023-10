Sportovní reportéři Deníku pro vás ve spolupráci s trenéry jednotlivých mužstev a dalšími odborníky přichystají vždy výběr pěti fotbalistů, kteří na sebe svým výkonem v daném kole nějakým (pozitivním) způsobem upozornili.

A vy pak hlasováním v naší anketě na našem webu (na konci článku) sami rozhodnete, kdo z nich se stane vítězem. S ním pak přineseme exkluzivní rozhovor. Svoje hlasy můžete posílat do středečních 23.59 hodin.

Jan Flachs (SK Petřín Plzeň B): Rezerva plzeňského Petřína zvládla náročný souboj na hřišti Chotíkova, kde vyhrála 5:2. V dresu plzeňského celku zazářil hlavně Jan Flachs. Talentovaný fotbalista, který to zkoušel i v mládeži Viktorie Plzeň, vstřelil dvě branky a stal se ústřední postavou cenného vítězství, které udrželo tým ze Slovan na prvním místě tabulky.

Daniel Křemenák (SK Slavia Vejprnice): Na druhém místě tabulky se aktuálně nacházejí Vejprnice, které o víkendu porazily Nepomuk 2:0 a společně s béčkem Petřína zůstávají v soutěži neporažené. I díky výkonu Daniela Křemenáka, jehož chválil i kouč soupeře. „Já toho kluka viděl poprvé, je to mladíček, ale hrál fakt výborně. Byl u všeho, bylo ho plné hřiště," uvedl o domácím hráči nepomucký trenér Josef Viktora.

Tomáš Řehoř (Rapid Plzeň): S fotbalem začínal v Kasejovicích na jihu Plzeňska, pak odešel do Plzně na Doubravku, kde si zahrál i divizi. Teď třiadvacetiletý útočník Tomáš Řehoř hájí barvy plzeňského Rapidu v krajském přeboru. A ve víkendovém utkání 11. kola proti Košutce dal o sobě pořádně vědět. Do sítě nováčka se totiž trefil hned čtyřikrát a režíroval drtivé a vysoké vítězství svého týmu 7:0.

Miroslav Zach (FK Holýšov): Jeho otec Aleš válí v divizi, je totiž trenérem Viktorie z Mariánských Lázní, která vede divizní skupinu A před pražskou Aritmou. Miroslav Zach hájí barvy Holýšova v přeboru Plzeňského kraje. A daří se mu. Čtyřiadvacetiletý gólman v neděli odpoledne vynuloval Nýrsko, a i díky jeho výkonu Holýšov mohl slavit tři důležité body (2:0).

Martin Pejřimovský (Baník Stříbro): Fotbalisté Baníku Stříbro vyhráli podruhé v řadě, tentokrát však velice překvapivě, když loupili na hřišti nováčka z Kaznějova (2:1). Velkou měrou se o to zasloužil i dvacetiletý brankář Martin Pejřimovský, který předvedl několik bravurních zákroků. Na oficiálním instagramovém účtu Baníku Stříbro byl zvolený jako "Man on the match" - tedy muž zápasu. Do nominace jsme jej logicky zařadili i my.