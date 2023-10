O uplynulém víkendu bylo na osmi stadionech na programu už desáté kolo nového soutěžního ročníku krajského přeboru fotbalistů. A vy nyní můžete hlasovat, kdo byl nejlepším fotbalistou tohoto 10. kola.

Krajský přebor, 10. kolo: SK Petřín Plzeň B (na snímku fotbalisté v červených dresech) - SK Rapid Plzeň 1:0 (0:0). | Foto: David Koranda

Sportovní reportéři Deníku pro vás ve spolupráci s trenéry jednotlivých mužstev a dalšími odborníky přichystají vždy výběr pěti fotbalistů, kteří na sebe svým výkonem v daném kole nějakým (pozitivním) způsobem upozornili.

OHLASY Z PŘEBORU: Šlágr rozhodla jediná branka, těsně zvítězila i druhá Slavia

A vy pak hlasováním v naší anketě na našem webu (na konci článku) sami rozhodnete, kdo z nich se stane vítězem. S ním pak přineseme exkluzivní rozhovor. Svoje hlasy můžete posílat do středečních 23.59 hodin.

Nominace (NEJ hráč 10. kola krajského přeboru)

Tran Huy Anh (Bohemia Kaznějov): Fotbalisté Kaznějova dali zcela rázným způsobem zapomenout na porážku 0:4, kterou utrpěli v týdnu v rámci Poháru PKFS na hřišti Mladotic. V sobotním utkání 10. kola krajského přeboru totiž vyhráli souboj nováčků v Ledcích na Plzeňsku proti domácí Košutce 3:0. Hrdinou zajímavého mače se stal Tran Huy Anh, jenž vstřelil hattrick.



Imrich Varga (FK Okula Nýrsko): Okula Nýrsko, kterou vede hrající trenér Petr Výtisk, porazila v náročném souboji ex-divizní Horní Břízu před svými fanoušky těsně 1:0, když rozhodující branku vstřelila už v 5. minutě hry. Tu měl na svědomí obávaný kanonýr Imrich Varga, který svým čtvrtým gólem v sezoně rozhodl o tom, že tři body zůstanou doma u modrobílých.



Daniel Kasl (Baník Stříbro): Trvalo to, ale dočkali se. Až v desátém kole letošního ročníku krajského přeboru dokázali fotbalisté Baníku Stříbro zvítězit. V sobotu doma proti Zruči sice brzy prohrávali, ale dokázali skóre otočit a vyhráli 3:2. Ústřední postavou konfrontace týmů ze spodku tabulky byl stříbrský Daniel Kasl, který ke třem bodům pomohl dvěma zásahy.



Ivan Kutlák (Slavia Vejprnice): Pokračují ve spanilé jízdě a nahánějí vedoucí béčko plzeňského Petřína. I díky cenné výhře na hřišti Lhoty, kde fotbalisté vejprnické Slavii uspěli těsně 1:0. Jedinou branku utkání vstřelil v 79. minutě Ivan Kutlák, který rozhodl o šestém vítězství týmu v této sezoně.



Petr Kolesa (Chotíkov): Chotíkovu se letos nedaří podle představ, a to především proto, že v létě odešli šutéři a tým střílí málo gólů. To ovšem nebyl případ nedělního utkání 10. kola na hřišti Sokola Radnice, kde svěřenci hrajícího trenéra Petra Kučery zvítězili 3:1. Dvě branky vstřelila letní akvizice žlutočerných Petr Kolesa, který se prosadil v 10. a 28. minutě.