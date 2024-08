Bylo jen pár minut po odvetě ve Skotsku, v níž porazili Heart of Midlothian stejným výsledkem jako doma (1:0) a mohli slavit postup do hlavní fáze Evropské ligy. V ní na ně čekají věhlasní soupeři jako Manchester United nebo římské kluby AS a Lazio, los jim určí počítač v pátek hodinu po poledni.

„Jsou to samá velká jména, bude to jiný kalibr,“ reagoval plzeňský kouč Miroslav Koubek, když měl v rozhovoru pro televizní stanici Sport 2 srovnat postup do Evropské ligy s účinkováním v Konferenční lize, kde minulou sezonu dokráčeli až do čtvrtfinále.

„Teď jsme o soutěž výš, je to obrovský úspěch plzeňského fotbalu,“ dodal zkušený trenér, který si užívá úspěch na mezinárodní scéně na sklonku kariéry.

To autor vítězné branky ve Skotsku, záložník Lukáš Červ je na jejím začátku, ale že by byl právě on po životní trefě hrdinou zápasu rezolutně odmítal. „Hrdinové jsme všichni, bojovali jsme jako jeden tým,“ usmíval se do televizních kamer. „Je to super, jsem nadšený, že jsme to zvládli. Minulou sezonu jsem si po příchodu do Plzně zahrál Konferenční ligu, tohle je zase o stupínek výš,“ rozplýval se 23letý fotbalista.

Měl také hned jasno, koho by si nejraději přál při pátečním losu za soupeře. „Kdybych měl říct jeden tým, tak bych chtěl Manchester United venku,“ prozradil, že by si chtěl zahrát na ikonickém stadionu Old Trafford.

„Hmm, to není od věci,“ pokýval souhlasně hlavou o chvilku později trenér Koubek. „Ale já bych přál plzeňským divákům, aby ho viděli na vlastní oči,“ oponoval, že by Manchester United raději přivítal.

Jasno bude v pátek hodinu po poledni, ale už teď je jasné, že se v Plzni mohou fanoušci těšit na evropské giganty. Všech šestatřicet týmů je v jedné velké skupině, rozděleni budou do čtyř košů, z každého z nich dostanou viktoriáni dva soupeře, s jedním budou hrát doma a s druhým venku. Z každého státu můžete dostat jen dva týmy. Hrát se začne 25. a 26. září, končí se až v první půlce ledna 2025.

Prvních osm celků z celkové tabulky postoupí do osmifinále, týmy na 9. až 24. místě si o něj zahrají na úvod vyřazovací části. Hrát se začne 25. a 26. září, končí se až v první půlce ledna 2025, pak je

A jak může vypadat složení soupeřů Viktorie Plzeň?

Třeba takhle: Manchester United, Tottenham, Braga, Fenerbahce, Galatasaray, Dynamo Kyjev, Hoffenheim a Nice. To by bylo peklo, ale v téhle společnosti už nejsou slabší týmy.

Rozdělení týmů

1. koš: Glasgow Rangers, AS Řím, Frankfurt, Manchester United, Lazio Řím, Porto, Tottenham, Ajax, SLAVIA PRAHA

2. koš: Ol. Lyon, San Sebastian, PAOK Soluň, Alkmaar, Fenerbahce, Braga, Maccabi Tel Aviv, Olympiakos Pireus, Ferencvaros Budapešť

3. koš: Union St. Gillois, Karabach, Dynamo Kyjev, Galatasaray Istanbul, Ludogorec Razgrad, Midtylland, Bodö/Glimt, Malmö

4. koš: Anderlecht, Bilbao, Twente, Besiktas, Hoffenheim, Nice, FCSB Bukurešť, Apoel Nikósia, Elfsborg