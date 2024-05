Rok se s rokem sešel a další talentovaný brankář z Plzně zamíří na turné po Spojených státech se slavným Bayernem Mnichov. Po viktoriánovi Viktoru Baierovi to letos bude 17letý Kristián Řezanina, odchovanec Sokola Košutka, který momentálně působí ve Viktorii Žižkov.

Český fotbalový gólman Kristián Řezanina na základně mnichovského Bayernu, s nímž v neděli vyrazí na kemp do Spojených států. | Foto: archiv K. Řezaniny

Informaci Deníku potvrdil jeho otec Radomír Řezanina, lyžařský a kondiční trenér alpských disciplín. Kristián už je v Mnichově, v neděli odletí s Bayernem na zámořské turné.

„První dojmy pozitivní. Od příjezdu pociťuji péči a starost od všech lidí z personálu,“ hlásil domů do Plzně v telefonátu Kristián Řezanina. „Jakmile jdete jako celý tým po ulici oblečený v klubových barvách, lidé se za vámi otáčejí a někteří dokonce natáčí nebo fotí. To jen dokazuje, jak velkou značkou Bayern je a co pro lidi znamená. O zázemí ani nemá cenu mluvit, to je diametrálně odlišný svět,“ doplnil mladý gólman.

S fotbalem začínal v Sokole Košutka, z něhož ještě v žákovském věku přešel do Viktorie Plzeň a posléze hájil branku SK Petřín. Loni si ho vyhlédla druholigová Viktoria Žižkov, kde je třetím gólmanem v áčku mužů, odchytal několik přípravných zápasů, ale nastupuje spíš v dorostenecké lize.

Teď se před ním otevírá životní šance, i díky spolupráci se žižkovským trenérem Vojtěchem Marečkem, který působí i u mládežnických reprezentací, si ho vyhlédl Bayern Mnichov do mezinárodního týmu mladíků pro letní kemp. Turné po USA zahájí na Floridě, kde si zahraje proti Interu Miami, jehož barvy hájí slavný Lionel Messi, nastoupí i proti DC United, zúčastní se fotbalového turnaje v Severní Karolíně a zastaví se také v New Yorku.

Po návratu ze Spojených států budou talentovaní fotbalisté ze všech koutů světa ještě 14 dnů trénovat v Německu a vrcholem společného kempu pak bude přípravný zápas proti týmu Bayernu Mnichov do 19 let.

Teprve pak se rozjedou zpátky domů, aby zúročili nasbírané zkušenosti.