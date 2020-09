Byl tedy u všech úspěšných tažení českou pohárovou soutěží v posledních letech. A ve středu měl podíl i na vítězství nad druholigovým Ústím (2:0).

V 55. minutě pečetil výhru svého celku, který vedl po brance Petra Došlého, nekompromisní hlavičkou.

„Co jsem říkal před tím rohem? Že dám gól,“ křikl rozradostněný Marek Bauer po zápase směrem k partičce kamarádů.

A měl důvod, jeho tým se může ve 3. kole MOL Cupu těšit na zvučného soupeře.

Ptát se na pocity je asi zbytečné, co?

Je to krásné, už jenom kvůli divákům, kterých přišlo tolik (525 – pozn. aut.). My jsme hráli po dlouhé době doma, a ještě jsme to zvládli.

Navíc postup přes soupeřez vyšší soutěže, takže maximální spokojenost?

Je to úžasné. Myslím, že i předvedená hra byla dobrá, mohli jsme dát i víc branek.

Co rozhodlo o postupu?

Větší vůle po vítězství. A taková ta naše zarputilost, kterou se na domácím hřišti proti soupeřům z vyšších soutěží prezentujeme. A hodně nám pomohl vedoucí gól Petra Došlého.

A krátce nato přišla vaše gólová hlavička. Nelekl jste se, kolik jste měl prostoru při tom rohu?

Abych pravdu řekl, tak jo, nečekal jsem to. Padalo mi to tam i na tréninku, takže jsem rád, že to vyšlo i při zápase.

Máte teď přání na dalšího soupeře v poháru?

Nevím, mně je to celkem jedno. Ale měl by to být atraktivní soupeř, aby si to diváci užili.

Lidi tady říkali, že po béčku Sparty, které hostíte zanedlouho v ČFL (30. 9.), by mohlo z Letné přijet v MOL Cupu i její áčko…

Jo, to by nebylo špatné. (úsměv)