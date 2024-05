Fotbalisté plzeňského SK Petřín sobotním vítězstvím nad rezervou Příbrami (6:0) definitivně potvrdili postupu do ČFL, v divizní skupině A už je nemůže nikdo bodově dostihnout. Bezprostředně po zápase pak začaly na trávníku oslavy.

fotbal divize Petřín Plzeň x Příbram B + radost postup ČFL | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

„Neřekl bych, že bylo něco přichystáno, jsme pokorní. Ale teď to rozjedeme, jak to přijde,“ naznačil Radek Vodrážka, trenér SK Plzeň Petřín a jeden z hlavních strůjců historického úspěchu, že dá oslavám volný průběh. Kdo ví, možná se někde radují jeho svěřenci ještě teď. Do práce se jde až v pondělí a už po závěrečném hvizdu zápasu s béčkem Příbrami, bylo na hřišti pořádně živo.

Hráči na střídačkách bouchli šampaňské a pokropili všechny kolem, z amplionů se linula znělka všech šampionů We are trhe Champions, za hráči divizního áčka vyběhli na trávník žáčci SK Plzeň a společně spustili hromové: Mistři. Zpívala se i klubová hymna o Ribanně a Vinnetouovi.

„Je to příjemné,“ pokračoval zpočátku suše kouč plzeňského SK Petřín, ale byla na něm patrná maximální spokojenost a velká radost, možná i úleva. „Člověk se za tím honí každý den od rána do večera. Je za námi spousta práce, takže je fajn, že teď můžeme oslavit postup,“ spustil přece jen obšírněji.

Postup do ČFL, třetí nejvyšší fotbalové soutěže, je pro klub, který vznikl sloučeným slavných SK Plzeň a Dynama ZČE na konci minulého tisíciletí, dalším významným milníkem. „Já se každý rok divím, že můžeme jít dál, ale doufám, že nebudeme ve třetí lize jen na skok. Nevím o nikom jiném, kdo by tam měl být víc, než my. Podle mě jsme první klub, který postoupil do ČFL, aniž by koupil jediného hráče,“ pochlubil se Vodrážka tím, že plzeňský klub ze Slovan výborně pracuje i s mládeží a může tak spoléhat téměř výhradně na odchovance.

V podobném trendu hodlají pokračovat, i když by se ve třetí lize rádi zabydleli trvaleji.

Teď můžou slavit, když jsem opouštěl hlouček rozjásaných fotbalistů, zněla z rozhlasu skladba Lucie Bílé – Láska je láska, kde se mimo jiné zpívá: „Všichni na Petřín

Na ten plzeňský se teď bude chodit na Českou fotbalovou ligu…