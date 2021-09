V létě opustil fotbalista Marek Vohrna poprvé v kariéře svůj mateřský klub z Petřína, když vyslyšel nabídku konkurenčních Přeštic, které usilují o postup do třetí ligy.Právě oba kluby na sebev sobotu narazily. Divizní souboj dopadl lépe pro domácí Přeštice, které porazily Plzeňany 5:2.

„Byl to zvláštní pocit hrát proti klukům, které velmi dobře znám a jsou to všichni moji kamarádi. Před zápasem jsem si psal s Petrem Bednářem a Petrem Bendlem a nadcházející zápas jsme samozřejmě rozebírali. Byl jsem i trochu nervózní, protože jsem chtěl vyhrát,“ říká s úsměvem Marek Vohrna, který dosud střelecky mlčel.Proti Petřínu se ale již prosadil, když vstřelil poslední pátou branku.

„Za gól jsem moc rád, protože v posledních zápasech jsem se do šancí dostával, ale nedařilo se mi je proměnit. To, že mi to padlo zrovna proti Petřínu, je spíše náhoda,“ pokračuje přeštický útočník.Na Petříně strávil prakticky celý svůj dosavadní fotbalový život, trenérům tak mohl poskytnout cenné rady.

„Trenéři si taktiku a další věci řešili sami a spolu jsme se bavili až těsně před zápasem, v jakém rozestavení asi budou kluci z Petřína hrát,“ vysvětluje jednatřicetiletý fotbalista.V Přešticích panuje velká konkurence a zkušený útočník zatím chodí na hřiště jako žolík ze střídačky.

„Jsem v 31 letech rád za každou odehranou minutu. Chci hlavně, abychom vyhrávali a dařilo se týmu. Jediné, co mě mrzí, jsou ty neproměněné šance. Třeba se to ale teď otočí k lepšímu,“ věří Marek Vohrna.Přeštice dosud nepoznaly hořkost porážky, na první Lom ale ztrácejí 4 body.

„Myslím si, že jsme odstartovali dobře, i když samozřejmě dvě remízy ze zápasů, ve kterých jsme vedli, nás mrzí. Do konce sezony je ale ještě spousta času, abychom to napravili,“ dodává přeštický forvard.

Marek Vohrna.Zdroj: Vladislava Štychová