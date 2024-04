Sobotní divizní zápas mezi Petřínem a Mariánskými Lázněmi rozhodla sporná situace v nastaveném čase, po níž Plzeňané zvítězili 4:3. Tento moment hostující trenér Aleš Zach jen těžko rozdýchával. Od té doby z jeho úst proudily blesky na všechny strany. „Je to svinstvo největší kalibru," chrlil ze sebe například kouč celku z Karlovarského kraje.

Rozhodující akce, po níž padla branka | Video: SK Petřín

A co se na Petříně stalo? V nastaveném čase za stavu 3:3 proběhly na hřišti dvě hraniční situace. Při první z nich obránce Mariánských Lázní ve vápně znemožnil zakončení domácímu hráči, který se pokoušel o nůžky. Sudí Jiří Lepič pouze přerušil hru kvůli možnému zranění domácího hráče. Domácí sice protestovali, ale po chvilce se situace uklidnila.

Druhý moment přišel až na samotném konci nastavení. Dlouhý balon mířil na petřínského Aleše Demetera, který v souboji byl důraznější a poslal tělem k zemi hostujícího obránce a následně naservíroval míč Marku Vohrnovi, který z malého vápna rozhodl.

Zdroj: SK Petřín

Po tomto klíčovém momentu přetekl Aleš Zach jako papiňák. Mariánskolázeňský trenér těžce vydýchával celý moment a po zápase médiím řekl.

„Vypadalo to, že to skončí remízou, ale pak do toho skočil pan rozhodčí, který nás neskutečně zařízl. Je to svinstvo, prasárna největšího kalibru, co se v této džungli děje. Domácím gratuluji k postupu, protože tady tímhle způsobem v životě neprohrají. A jestli z toho mají radost, tak klobouk dolů, ať to slaví tři dny. Doufám, že příště se bude pískat už rovina a rozhodčí už nebude mít šanci nás zaříznout tak jako tady. Je to svinstvo největší kalibru. Takhle chci, abyste to tam napsali. Nemám slov, co to je za svině, co se tady na tom podíleli," nebral si servítky Aleš Zach.

Ten zároveň celé utkání koučoval svůj tým z lavičky, přestože v předchozím zápase s Českým Krumlovem dostal červenou kartu, za což následuje vždy nejméně jednozápasový distanc. V prostoru střídaček tak neměl vůbec dle pravidel být. Mariánské Lázně však zapsaly svého trenéra jako hráče na střídačce.

„Chápu ty určité emoce, protože on je emotivní trenér. Ale tohle bylo přes čáru. V Karlovarským deníku píšou brutální zářez na Petříně. Aleš Zach to trochu nezvládl, což mě trochu uráží. Tvrdit, že na Petříně nikdy nevyhraje. To je přímo trapný," reagoval petřínský lodivod Radek Vodrážka na slova svého trenérského protějšku.

A jak on osobně viděl oba dva momenty? „Rozhodčí udělal dvě chyby, na každé straně jednu. Daly se písknout obě věci. Rozhodně bych ho ale neobviňoval z toho, že to je dno, nebo podobné výlevy. Do té doby pískal dobře," dodal Vodrážka.