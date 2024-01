Fotbalisté divizních Rokycan odstartují společnou přípravu následující pondělí, i tak ale už hráči polykají individuální tréninkové dávky, které jim naordinoval trenér Michal Veselý. Ten zároveň už přivítal dvě posily ve své kádru.

Trenér fotbalistů Rokycan Michal Veselý přivítá v zimní přípravě nové tváře | Foto: Filip Nekola

„Už jsme začali 28. prosince. Kluci dostali seznam běhů, co mají zvládnout do startu společné přípravy, která začne v pondělí 15. ledna. Pak nás čeká také soustředění, za což jsem rád, protože tam se vždycky stmelí parta. Máme připravený i zajímavý program," prozradil lodivod celku z Husových sadů.

Plán zápasů FC Rokycany - zimní příprava - neděle 21. ledna, 10.00: Meteor Praha - Rokycany (hřiště Meteor), sobota 27. ledna, 18.00: Viktoria U19 - Rokycany (hřiště Luční), středa 31. ledna, 18.00: Rokycany - Milín (UMT Rokycany), sobota 14.30: Rokycany - Tlučná (UMT Rokycany), sobota 10. února, 14.00: Rokycany - Rapid (UMT Rokycany), sobota 17. února, Motorlet - Rokycany (hřiště Motorlet), neděle 25. února, 10.30: Admira - Rokycany (hřiště AFK Podolí), sobota 2. března, 14.00: Horní Bříza - Rokycany (hřiště Horní Bříza).

Ten by rád ještě rozšířil svůj tým o jednoho či dva hráče. „Ještě máme vyhlídnutá čtyři jména, která začala přípravu jinde, ale pokud by nebyli tam, jsme pro ně první volbou. Jistý je už příchod Davida Kroce z Radnic. Ten nám může hodně pomoci v útočné fázi, pokud vše fungovat tak, aby si to sedlo. Tam bude především důležitá komunikace. Vzájemně se ale známe už od dorostu, tak věřím, že to bude v pohodě. Z Klatov se pak vrátil Kuba Janota, který tam měl slušné herní vytížení. V jednání jsou pak ještě dva mladí kluci z Viktorky, pokud by tam nepokračovali," upřesnil rokycanský trenér Michal Veselý.

Počítat však musel i ztráty. „Odešel Michal Nový, u nějž jsme se přátelsky domluvili, že by mu prospěla změna. Pokud se ale bude chtít za čas vrátit, nebudeme mít s tím problém. Budeme se muset obejít také bez Patrika Plzáka, který zamířil do Německa. Pak ještě někteří mladší hráči přemýšleli o hostování, ale k tomu nejsme zatím naklonění," dodal rokycanský trenér.

Rokycany se během zimní přípravy mohou těšit i na zajímavé soupeře. Utkají se například s třetiligovou Admirou nebo Motorletem.

