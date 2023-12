„V Rokycanech pokračuju. Budeme řešit rozšíření realizačního týmu, abychom najeli na nějakou dlouhodobou vizi, mělo to nějaký směr. Ještě teda si s vedením vyjasníme nějaké věci," vysvětloval Michal Veselý, který přiznal, že neměl během nejistého období nouzi o nabídky z jiných klubů.

„Nakonec nebyl můj konec na lavičce horký, jak to na první pohled vypadalo. Vedení si muselo dát pro a proti. Každopádně jsem dostal hned, co vyšla ven informace, že bych mohl skončit, řadu nabídek. Chtěl jsem tak mít co nejdříve jasno," upřesnil sedmatřicetiletý kormidelník.

