A dokazoval to i v přípravě, kterou na Slovanech pojali znovu netradičně. „My vlastně trénovali a hráli zápasy v květnu a červnu. Bez přestávky. Na začátku července dostali hráči čtrnáct dní volno a znovu jsme se začali připravovat až dva týdny před ostrým startem sezony s Chebem,“ prozradil trenér Plzeňanů Radek Vodrážka.

Ale co to znamená v praxi? „Že hráči o sestavu a flek v kádru převážně bojovali právě v květnu a v červnu,“ vysvětlil situaci temperamentní kouč Petřína.

Jak už bylo zmíněno na začátku, klub neinvestuje peníze do „hotových hráčů“. K dospělému fotbalu si vychovává borce ze své líhně. „Letos to je tak, že ze základní sestavy, která měla ještě vloni průměrný věk 21 let, se stal tým s průměrem dvaceti let,“ usmívá se Vodrážka.

Hodně tomu „napomohl“ také odchod tří zkušených hráčů. Byť jeden není oficiální. Útočník Marek Vohrna přijal novou výzvu v konkurenčních Přešticích, v týmu skončil také Vladislav Fiala a k dispozici trenérskému štábu nebude (asi) kvůli vytíženosti ani Petr Bendl, i když ten na soupisce stále figuruje.

Fotbalisté Petřína na archivním snímku.Zdroj: Deník/Martin Mangl

„Je to pro nás citelné oslabení. Všichni tři kluci patřili v posledních letech mezi klíčové fotbalisty týmu,“ povzdechl si Vodrážka.

Šanci ukázat se ale dostanou jiní – hladoví mladíci s talentem a obrovským potenciálem. „Chvilku to asi potrvá, než si kluci zvyknou na dospělý divizní fotbal, ale i tak musím říct, že máme obrovskou kvalitu, a věřím, že letos budeme nahoře,“ tvrdí šéf petřínského klubu.

A s tím souvisí i jeho cíle. „Jsem si vědom toho, že třeba takové Přeštice, nebo béčko Českých Budějovic jsou ještě jinde – výš, ale i tak bychom rádi hráli vpředu, ideálně do třetího čtvrtého místa,“ prohlašuje Vodrážka, který jako obvykle klade důraz i na záložní výběr v I. A třídě.

„Postoupit s béčkem do krajského přeboru je pro nás v současnosti prioritou, mnohem důležitější než postoupit s A-týmem do ČFL, kam určitě do tří čtyř let chceme. Chceme totiž, aby kluci, kteří vyjdou z dorostu a nevejdou se do kádru hlavního týmu, nabrali zkušenosti mezi dospělými v kvalitnější soutěži, než je I. A třída, kterou krajský přebor mužů bezpochyby je,“ uzavírá Vodrážka předsezonní povídání.