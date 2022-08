Po Aleši Zachovi, který vyslyšel nabídku Mariánských Lázní, převzal žezlo Jan Jílek. „Překvapilo mě, že si na mě vůbec ještě někdo vzpomněl. Měl jsem tři dny na rozmyšlenou a nakonec jsem to vzal, protože se zase ve mně probudil fotbal,“ přiznal kouč Jan Jílek, který trénoval naposledy před více než deseti lety, když vedl plzeňský Rapid.

Z archivu: Fotbalisté SK Horní Bříza (zelení).Zdroj: Deník/Martin Mangl

„Fotbalové dění v Plzeňském kraji jsem nadále sledoval, takže jsem z toho úplně nevypadl. Věnoval jsem se mezitím footgolfu, v němž jsem hrál i mezinárodní turnaje,“ prozradil 53letý lodivod. Ten přišel k týmu až na začátku července. Čas na nějaké rozkoukávání tak příliš neměl.

„Příprava probíhá standardně, ale vše se rozběhlo o něco později. Nemůžu si stěžovat na přístup hráčů, který je opravdu dobrý. To, co mi říkal Aleš Zach o týmu, se potvrdilo. Hráči jsou pracovití a je tam dobrá parta,“ může být Jan Jílek spokojený.

Zároveň si je však vědom náročnosti soutěže, která jeho tým čeká. „Vím, jak velký skok je z krajského přeboru do divize. Nebude to vůbec lehké. Budeme muset jezdit po zadku a bojovat o každý bod. Hlavním cílem je záchrana, ale rozhodně nepůjdeme přes hranu, co se týká financí. Vyšší soutěž se přihlásila jako odměna pro kluky, kteří tady jsou a vykopali si to,“ dodal Jílek.

Vrásky na čele dělá zkušenému trenérovi početní stav jeho týmu. Už v minulé sezoně trápil Horní Břízu nedostatek hráčů. I přes příchod čtyř hráčů Jílek hledá další posily. „Stále máme úzký kádr a chceme ho ještě doplnit i v průběhu soutěže. Budeme sondovat situaci v jiných klubech a uvidíme, zda se nám podaří někoho získat. Teď jsme v situaci, kdy musíme doufat, že se nikdo nezraní,“ pokrčil Jílek rameny.

V přípravných zápasech podlehla Horní Bříza diviznímu Chebu 0:2. V generálce remizovala s Petřínem, který měl kombinovaný tým složený z áčka a béčka, 1:1. Až první duel s Českým Krumlovem ale ukáže, jak na tom Horní Bříza je…

Soupiska SK Horní Bříza - podzim 2022

Brankáři: Jan Schimmer (98), David Strejc (01). Obránci: Stanislav Rous (92), Antonín Lavička (96), Petr Voves (00), Matěj Potoček (00). Záložníci: Jan Paukner (84), Matěj Trojanec (96), Jakub Kraček (98), Zdeněk Netáhlo (92), Do Than Tung (98), Josef Mašek (99), Michal Tichý (01). Útočníci: Tadeáš Koudele (00), Jiří Šmíd (00), Matěj Trojanec (96), Jan Mašek (03). Přišli: Trojanec (obnovení kariéry), Mašek (Doubravka), Tichý (Kaznějov), Strejc (Petřín). Odešli: Zach (Holýšov). Trenér: Jan Jílek. Asistent: Martin Paukner. Vedoucí mužstva: Lucie Sedláčková. Masér: Josef Brandtl, Oldřiška Brandtlová. Předseda: Jaroslav Veverka. Sekretář: Stanislav Kapr.

