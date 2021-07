„Do fotbalu jsem byl už odmalička blázen a bylo mi jedno, kde hraji, ale nejčastěji jsem nastupoval na pozici obránce,“ vypráví vysoký člen SK Petřín Plzeň. Zlom v jeho kariéře přišel ve dvanácti letech. „Do branky jsem se dostal až na Viktorce, kam jsem přišel do kategorie U12. No a v bráně jsem už zůstal,“ culí se.

V mládežnických výběrech nejúspěšnějšího českého klubu poslední dekády působil čtyři roky. „Poté jsem se přesunul zpátky na Rapid, kde jsem hrál rok a půl, následovalo šest měsíců na Doubravce a nyní jsem na Petříně. Teď tady začínám pátou sezonu,“ vypočítává.

Na novou sezonu se po posledních dvou koronavirem zpackaných sezonách těší a doufá, že průběh nadcházejícího ročníku bude už bezproblémový. „Myslím si, že máme docela slušně našlapaný tým a rozhodně se v divizní soutěži neztratíme. Můj osobní cíl je být co nejvíce prospěšný týmu, chci pomoci dosáhnout našich plánů,“ vykládá.

A jaké jsou vlastně cíle celého klubu podle Vojtěcha Suchého? „Ty máme jasné. Chceme skončit co nejvýše s áčkem v divizi i B-týmem v I. A třídě, u kterého by byl nepostup do vyšší soutěže zklamáním,“ má jasno.

Vojtěch Suchý.Zdroj: Deník/Martin Mangl

Má to však jednu podmínku; fotbalový ročník nesmí opět předčasně ukončit vyšší moc. „Já mám ale pocit, že tuhle sezonu už konečně dohrajeme. Možná to bude složitější o to, že hráči budou muset být pravidelně testováni na covid nebo očkovaní, ale snad se podaří soutěž dohrát,“ zůstává Suchý optimistou.

V sestavě hlavního týmu působícího v divizi by se měl opět pravidelně střídat s gólmanským kolegou Pavlem Hrabačkou – rivalem, ale i kamarádem.

„S Hráběm jsme dobří parťáci. Rozumíme si a zkušenosti máme víceméně stejné. Na tréninku i mimo něj mezi námi panuje pohoda. A tak to má být,“ libuje si. „Samozřejmě že konkurence je mezi námi cítit, to určitě, ale je to jen dobře. Oba nás to totiž nutí více pracovat a snažit se,“ vysvětluje vztahy s Pavlem Hrabačkou.

A jak už sám na začátku nastínil, Suchý cítí, že tým je našlapaný a v divizi se neztratí. Možná za to může i tvrdá příprava, která byla kvůli pandemii jiná, delší… „Takhle dlouhou přípravu jsem ještě neměl. Bylo to náročné, ale spíš psychicky. Donutit se chodit na tréninky a dávat do nich vše, když víte, nebo spíš nevíte, kdy budete hrát další zápas, bylo vyčerpávající. Ale člověk si rychle zvykl a nějak se to zvládlo,“ říká Suchý, který na dlouhém období plného běhání našel i klady.

Vojtěch Suchý.Zdroj: Vlaďka Štychová

„Pro tým to bylo možná i dobře, že byl čas se sehrát a celkově se líp poznat na hřišti i mimo něj. Kabina se víc semkla a také noví kluci z dorostu měli více času a možností do týmu proniknout,“ dodává gólman s tím, že snad to bude v sezoně znát. Třeba hned v prvním zápase nového ročníku doma proti Chebu (hraje se v sobotu v 10.15 hodin).