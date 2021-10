„Trápily nás v týdnu zdravotní problémy v týmu a museli jsme vytáhnou z béčka Honzu Duchka, aby nám zacelit mezeru na postu stopera. Zvládl to ale skvěle," chválil kouč Přeštic zkušeného stopera, jenž výrazně pomohl k tomu, aby defenzíva jeho týmu ani jednou neinkasovala.

„Chtěli jsme Budějovicím nedat prostor a a aktivně je napadat. Zároveň ale jsme věděli, že domácí na tom budou po kondiční stránce o něco líp, protože trénují klidně šestkrát, sedmkrát v týdnu. Takže jsme chtěli být i opatrní, abychom se neutavili," řekl směrem k taktice lodivod Purkart.

Jedinou branku v zápase vstřelil hostující Tomáš Skála těsně před koncem prvního poločasu.

„Byli jsme lepší v první půli a zaslouženě jsme se ujali před přestávkou vedení. Po pauze s přibývajícími minutami bylo znát, že nám začaly ubývat síly. Trochu se to zlepšilo pro prostřídání a zápas jsme nakonec dovedli do vítězného konce. Kluky musím za výkon pochválit. Šli kolektivně za vítězstvím, srdcem to odmakali a zaslouží si velké uznání," byla znát spokojenost ve slovech přeštického kormidelníka.

Toho těšilo i další čisté konto jeho svěřenců. Za poslední tři zápasy inkasovaly Přeštice jen jednou.

„Na začátku sezony se nám v defenzívě nedařilo a prakticky nám tam všechno spadlo. Měli jsme tehdy v tomto ohledu takovou smůlu, ale teď se to naopak obrátilo, za což jsem rád," pokračoval bývalý hráč Viktorie Plzeň.

Z poslední dvou těžkých zápasů vytěžili Přeštičtí čtyři body. Před vítězstvím v Budějovicích remizovali v Lomu, který zatím vévodí tabulce divizní skupiny A. Klub z jihu Plzeňska ztrácí na Lom jediný bod.

„Je to pěkný. Nechci být neskromný, ale i v Lomu jsme mohli pomýšlet na vítězství. Zároveň ale s Budějovicemi to klidně to mohlo skončit remízou. Musíme ale zůstat nohama na zemi a dohrát zbytek podzimu tak, abychom Lom nejlépe přeskočili, nebo se udrželi v těsném kontaktu za ním," prozradil Purkart cíl pro zbylá dvě podzimní kola.