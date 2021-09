„Byl to od nás poctivě odmakaný zápas. Místo kreativity jsme přidali více bojovnosti a vyplatilo se. Splnili jsme to, co jsme chtěli, a získali jsme tři body,“ popsal cestu k vítězství trenér Doubravky Zbyněk Kočí.„Soběslav byla fotbalovější. Dobře jsme to odbránili z bloku a hrozili jsme z brejků, z nichž jeden jsme využili, když Patrovský hezky zakončil spolupráci s Roubalem,“ pokračoval kouč plzeňského celku.To, co ale Doubravku v letošním ročníku nadále zlobí, je chabá střelecká potence. Plzeňané nepřekonali hranici jedné vstřelené branky ani proti Soběslavi.

„Opět jsme se trápili v koncovce. Měli jsme šance na to, abychom přidali druhý gól a uklidnili to. Bohužel Roubal šanci nevyužil. Trojanec trefil břevno. Takhle jsme se báli o výsledek až do konce,“ přiznal Zbyněk Kočí.Číslo jsou neúprosná. Doubravka vsítila dosud pouze čtyři branky v pěti zápasech. Zároveň se ale může pyšnit dobrou defenzívou, když inkasovala pouze pětkrát.„Čekal jsem, že zakončení nás už tolik nebude trápit. Myslel jsem, že už jsme zkušenější. Možná to ale chce ten jeden zápas, kdy se nám to podaří odšpuntovat a pak to bude padat,“ věří Kočí v prolomení brankových limitů svého týmu.

Teď ho každopádně hřeje pocit vítězství. „Je to úleva, že jsme vyhráli. Paradoxně jsme předvedli horší výkon než v předchozích zápasech. Je to krutý, když člověk vidí, že kluci působí na tréninku výborně a i herně to není špatné. Pak ale přijde zápas a hlava je v tomhle svině,“ dodává Kočí s úsměvem.