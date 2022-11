Fotbalisté SK Petřín Plzeň.Zdroj: Vlaďka Štychová

Plzeňský tým přezimuje čtvrtý, s čímž ale není náročný lodivod spokojený. „Jsme zklamaní. Porážky s Mariánkami a Tochovicemi nás budou dlouho mrzet. To byly zápasy, které jsme rozhodně měli zvládnout. Ztrácíme čtyři body na prvního, takže jsme mohli být na čele my. O to více to mrzí,“ ví kouč Petřína.

Po první polovině podzimu se držely na čele Rokycany, které ale postupně sklouzly až na deváté místo. „Prvních osm kol bylo hodně dobrých. To jsme se vezli na takové euforii, s kterou souviselo i pohárové utkání s Libercem. Hráli jsme nad naše možnosti. Ještě jsme odehráli velmi slušně dohrávku s pražskou Aritmou. Od té doby ale nadšení opadlo a přišla také ztráta formy. K tomu se přidala nějaká zranění a byla znát i únava,“ přiznal trenér FC Milan Dejmek.

Právě špatná druhá půlka podzimu stála tým z Husových sadů lepší umístění. „Získali jsme pak pouze čtyři body. Jsem zklamaný. I přesto jsem tam ale viděl herní posun. Máme hodně mladý tým a kluci stále rostou,“ pokračoval v hodnocení rokycanský trenér, jenž by se měl přes zimu dočkat nových posil.

Trenér FC Rokycany Milan Dejmek.Zdroj: David Koranda

Jejich příchod souvisí s novým sponzorem klubu. „V poslední době se nám nedařilo přilákat kvalitní posily, ale po sezení s vedením cítím, že by se mělo něco dít. To souvisí i s příchodem nového sponzora. Zároveň ale tím budou vyšší i ambice a větší tlak na nás na všechny. S tím ale musíme počítat,“ dodal kouč.

Postupující týmy z kraje si vedly rozdílně

Nováček z Domažlic se v nové soutěži rychle etabloval, podzim zakončil na sedmé příčce. „Chtěli jsme mít kolem pětadvaceti bodů, takže jsme celkem spokojení. Zklamal nás zápas v Mariánkách, kde jsme ztratili body, když jsme přišli o vedení. Naopak jsme ale otočili utkání s Lomem, v němž jsme byli už prakticky mrtví,“ vysvětloval v rozhovoru pro Deník trenér záložního týmu Jiskry Stanislav Vítovec, pod jehož rukama rostou domažlické naděje.

Kouč domažlické rezervy Stanislav Vítovec.Zdroj: Deník/Martin Mangl

„Kluci vyrostli v divizi. V tomhle směru nám postup výš hodně pomohl. Na jaře se budeme chtít vyvarovat chyb v obraně. Pak ty výsledky budou ještě lepší, protože směrem dopředu máme hodně šikovné kluky,“ chválil kormidelník.

Druhý novic naopak schytával tvrdé rány a už je smířený s tím, že poputuje o patro dolů. „Bylo znát, že postup do divize byl hodně narychlo. Když jsem přišel k týmu, museli jsme začít úplně od začátku. Dopláceli jsme na nezkušenost s vyšší soutěží. Postupně jsme zapracovali na obranné fázi, ale směrem dopředu jsme neměli potřebnou kvalitu. S tím souvisí i naše výsledky, které odpovídaly výkonům,“ byl si vědom kouč Horní Břízy Martin Löffelman.

14. kolo FORTUNA divize A: SK Klatovy 1898 - SK Horní Bříza 4:1 (3:0).Zdroj: Jindřich Schovanec

Přestože jeho tým získal na podzim jediný bod, hráči celku ze severu Plzeňska neklesali na mysli. „Za přístup klukům nemám co vytknout. Makali naplno a na nikom jsem neviděl, že by ztrácel chuť hrát. I na dokopné bylo vidět, jak enormně kluci drží při sobě. To nám myslím mohou i ostatní týmy závidět. Teď nás čeká náročný půlrok, v němž budeme chtít důstojně dohrát soutěž a zároveň už pracovat s týmem, který bude v další sezoně působit v krajském přeboru,“ bere zkušený trenér Martin Löffelman sestup jako hotovou věc.

Klatovům a Doubravce pomohl dobrý finiš

Po dvou vítězstvích v závěru si vylepšily reputaci Klatovy, které jsou rovněž natěsnány v enormně vyrovnaném středu. „Předpokládali jsme, že budeme mít víc bodů, tak o ty čtyři. Uhráli jsme to, na co momentálně máme. V létě jsme ztratili Zajíčka a Jindru Sojku. Počítali jsme s tím, že budeme někde uprostřed,“ řekl klatovský kouč Michal Hoffmann. „Prohráli jsme tři zápasy v posledních minutách, ale zachránili jsme to v závěru podzimu s Aritmou. Do jara tak jdeme celkem v klidu. Pokud budeme zvládat domácí zápasy, měli bychom to v pohodě uhrát,“ dodal trenér celku z Pošumaví.

Klatovský trenér Michal Hoffmann.Zdroj: Deník/Martin Mangl

Závěr podzimní části se vydařil také Doubravce. „Je to takové rozpačité. Do desátého kola jsme ztráceli body, když jsme prohrávali zápasy brankami v posledních minutách. Podařilo se nám to trochu zachránit ke konci,“ přiznal lodivod Josef Michálek. SENCO se sice nachází na 13. příčce, i tak má o pět branek kladné skóre. Zároveň však mohlo být dle slov trenéra produktivnější. „Trápila nás koncovka, která nás stála nějaké body,“ uznal kouč Doubravky. Dle informací Deníku by se střílením branek mohla od jara pomoci nová zvučná posila, která ale zatím není oficiálně potvrzena.

