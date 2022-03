„Utíká to strašně rychle. Fotbal mě stále baví, je to pro mě určité odreagování. Těším se vždy na víkend, kdy hrajeme ostrý zápas, což je hlavní důvod, proč to všichni hrajeme. A hlavně mi drží zdraví, díky němuž můžu nadále hrát,“ říká David Novák, kterého fotbal stále naplňuje a nemá tak v plánu končit bohatou kariéru.

„Nečekal jsem, že budu hrát tak dlouho, když jsem se rozhodl po profesionální kariéře hrát na amatérské bázi. Časově je to navíc stále náročnější. Člověk to dělá po práci, k tomu přišla rodina a není vůbec lehké na to najít čas, protože toho času stojí fotbal furt stejně,“ vysvětluje nestárnoucí opora zadních řad Doubravky.

Rozhodčí neuznal Soukupovi gól. Ten ho ale pak sebral spoluhráči

Hráč má momentálně úspěšně za sebou další nepříjemný zimní dril.

„Nikdy jsem toto období neměl rád. Ani umělý trávník nepatří mezi mé oblíbené povrchy. Moc se těším, až se zlepší počasí a budeme hrát opět na přírodní trávě,“ prozrazuje ostřílený stoper, který je spjatý dlouhodobě nejen s Doubravkou, ale také s divizní soutěží.

„Tím, jak hraju soutěž pravidelně dlouhou dobu, nemůžu objektivně porovnat kvalitu. Největší poznatek je ten, že soutěž hrají mladší kluci. Osmnáctiletí, devatenáctiletí kluci se už stabilně prosazují. Když jsem začínal já, bylo tu mnohem víc starších hráčů,“ vzpomíná Novák.

Konkrétní cíl si trenér Doubravky nedává, hlavní je pro něj hra jeho týmu

Přestože má čtyřicítku zdárně za sebou, není v celé soutěži nejstarším hráčem.

„Beru to, jak to je. Vrstevníky asi těžko potkám v jednom mančaftu. V soutěži je čtyři, pět hráčů v podobném věku jako já. Ještě nejsem ten největší veterán,“ pokračuje s úsměvem David Novák.

Doubravecký trenér Zbyněk Kočí prozradil, že se snaží nastavit taktiku tak, aby vyhovovala typologii hráčů, co má k dispozici, což potvrzuje i Novák.

„Trenér přizpůsobuje hru, aby vyhovovala hráčům, které má v týmu. Samozřejmě mám nějaké rychlostní limity, které už nezměním. Vnímám ale, že dokážu mužstvu stále pomoci. Až tato doba nebude, tak pak už nemá smysl, abych hrál. No uvidíme, kdy to přijde. To může být za měsíc, za půl roku, za rok…,“ přemýšlí legenda Doubravky a vnímá změny, které se udály za dlouhou dobu na Sencu.

Derby má vždy jiný náboj. Moc si vítězství vážím, říká gólman Luhový

„Na Doubravce se během mého působení změnila strategie, více se začalo pracovat s odchovanci. Máme teď dobrý tým. Za poslední tři roky máme spoustu kluků, kteří přišli z dorostu a nyní jsou plnohodnotnými členy týmu. Nejsou tam rozhodně jen do počtu a jsou schopní výrazně ovlivnit vývoj zápasu,“ chválí Novák talentované mladíky, kteří dostávají stále více prostoru.

„Dříve zde byli zkušení hráči, kteří prošli Viktorkou nebo její mládeží. Bylo to jiné, protože byli fotbalovější. Teď tu máme spíš takové bojovníky, kteří se však postupně zlepšují a mají větší kvalitu s množstvím odehraných utkání,“ dodává Novák.