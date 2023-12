Co vánoční pochutiny. Užíváte si vše plnými doušky, nebo se musíte hlídat? Vánočním pochutinám neodolám a upřímně se o to ani moc nesnažím. Jindy bývám na jídlo poměrně vybíravý, ale přes Vánoce sním v podstatě vše, co mi přijde pod nos.

Vždy, když je nějaká anketa, na hlasující z Petřína se dá spolehnout. Čím to je, že máte takovou síť podporovatelů? Určitě to bude tím, že nás hodně sleduje Deník na všech sítích (smích). Navíc máme paní Trojancovou, která nás vždy při takových příležitostech, jako jsou ankety, podporuje. U mě to bylo opravdu díky přítelkyni. Protože všude, kam přišla, tam se hlasovalo.

V anketě o divizního hráče podzimu jste nakonec s přehledem vyhrál. Kdo vás podpořil? Chtěl poděkovat všem, co mi posílali hlasy, protože vím, že to bylo spousta lidí, a jsem jim vděčný. Hlasy přicházeli dokonce až z Hradce Králové, z Rokycanska, Fakultní nemocnice Plzeň, z rodinných řad a od kamarádů včetně jejich rodin. Největší díky patří mé přítelkyni, protože její kampaň byla rozdílová (úsměv).

Podzim byl pro Petřín na všech frontách úspěšný. Čím to bylo, že si vše tak sedlo?

Skvěle nám funguje tým jak na hřišti, tak mimo něj, což je, myslím, základ. Společně se slušnou tréninkovou morálkou to přináší ovoce.

Dobrý byl i pro vás, když jste se stal jasnou jedničkou áčka. V brance jste působil jistým dojmem. Jak osobně hodnotíte podzim z vašeho pohledu?

Přiznávám, že mi ustálení v sestavě pomohlo. Už od přípravy jsem si věřil, což se mi povedlo přenést i do soutěže. Pořád ale nejsem úplně spokojený s tím, kolik gólů jsem dostal. Jinak mám z toho dobrý pocit.

Je znát, že už s divizí máte větší zkušenosti?

Určitě je. Soupeři, jejich zázemí včetně diváků už jsou pro mě poměrně známí. Už mám své oblíbené a méně oblíbené týmy.

A které týmy to jsou?

Baví mě vyhrocené zápasy. Ty mají správný náboj, ale všeho s mírou. Když je to mimo meze fotbalu a připomíná to spíš rugby, tak to už pak není úplně pro mě. Z pověrčivosti nechci prozrazovat týmy.

Pro gólmana je vždy složité se vyrovnat s tlakem, který na něm je, protože každá chyba je většinou fatální. Jak to zvládáte vy?

Souvisí to s tím, kolik toho člověk už má za sebou. Postupně si na tlak navykne. Aspoň u mě to tak je.

V Plzni jste prošel postupně více kluby. Začínal jste na Rapidu a pak krátce ve Viktorii a na Doubravce. Na Petřín jste dorazil před šesti lety. Čím vás tehdy nalákal?

Nalákala mě dorostenecká druhá liga se zajímavými soupeři a jistota toho, že budu permanentně v zápasové vytíženosti. Chtěl jsem hlavně chytat a Petřín měl pro mě místo, které jsem hledal. Jsem vděčný, že mi tehdy pan trenér Vodrážka zavolal.

Jak vůbec vznikla vaše přezdívka Gaga?

Vzniklo to na Viktorce v mých asi 10 letech. Gaga je zkrácenina z přezdívky Gagarin. To souviselo s tím, že mi myšlenky lítaly všude možně.

Kdo je vaším fotbalovým vzorem?

Jako malej jsem se ve všem snažil napodobit mého staršího bratrance. Později jsem začal obdivovat Petra Čecha a zachtělo se mi být v bráně, zůstalo mi to.

Jsou nějaké rituály, která pravidelně dodržujete?

Snažím si žádné nedělat. Nějakou porci pověrčivosti v sobě mám, rituály jsem měl, ale akorát mi to rozhodilo hlavu a raději jsem se

jich vzdal.

Na jaře se dá očekávat, že budete patřit k aspirantům na přední příčky. Dali jste si v klubu nějaký jasný cíl?

Cíle máme ty nejvyšší. Budeme se rvát o každý bod a věřím, že to dopadne tak, jak si všichni na Petříně přejeme.

Bude náročné navázat na výborný podzim?

Laťka z podzimu je vysoko, to ano. Myslím si, že nejlepší bude si z toho nedělat hlavu. Teď se jen musíme soustředit na naše výkony v jarní části, jít zápas od zápasu a uvidíme po posledním kole.

