S těžkým soupeřem si poradili na jedničku a navrch udrželi čisté konto. Fotbalisté divizní Doubravky porazili v sobotu před vlastními fanoušky jihočeský Lom, který patří k příjemným překvapením soutěže, s přehledem 3:0.

Fotbalisté divizní Doubravky porazili v sobotu před vlastními fanoušky jihočeský Lom, který patří k příjemným překvapením soutěže, s přehledem 3:0. | Foto: Deník/Martin Mangl

„Byl to jeden z nejlepších výkonů, který kluci předvedli za dobu, co trénuji áčko. Takticky jsme to zvládli výborně. Lom jsme nepustili prakticky k ničemu, případně zasáhl gólman Janiš,“ chválil své svěřence trenér SENCA Zbyněk Kočí, který tak může v poklidu připravit své hráče na náročné divizní derby. Plzeňany čekají dosud suverénní Přeštice, jež mají na svém kontě již sedmou výhru v řadě.