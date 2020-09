Plzeňské derby mezi Doubravkou a Petřínem dlouhé roky vyznívalo ve prospěch fotbalistů SENCA. Tentokrát se však karta obrátila a mužstvo ze Slovan zvítězilo, navíc vysokým výsledkem 5:1 na půdě svého městského rivala. Gólovou slinu chytil v zápase petřínský ofenzivní křídelník Zdeněk Šimáně, který zaznamenal hattrick.

Zdeněk Šimáně (na archivním snímku v červeném dresu) vstřelil Doubravce hattrick. | Foto: Deník / Martin Mangl

„Je to skvělé. Už je to nějaká doba, co jsem dal naposledy hattrick. Navíc je to o to lepší, že mi to tam napadalo zrovna v derby se SENCEM,“ culil se šikovný útočník, jenž vstřelil tři branky poprvé v dospělém fotbale. „Je to můj první hattrick mezi dospělými a určitě mě to bude něco stát. Jen zatím nevím kolik,“ dodal dvacetiletý forvard Petřína.