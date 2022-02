„Šedesát minut bylo dobrých z naší strany. S výjimkou zakončení to mělo opravdu kvalitu. Po první půli jsme vedli o dvě branky, ale mohlo to být určitě výraznější,“ uznal kouč Doubravky Zbyněk Kočí.

Ve druhé části Doubravečtí postupně omladili sestavu a nakonec byli rádi, že uhájili vítězství. Třetí branku vsítili až v samotném závěru. „Pak jsme prostřídali a poslali do hry naše dorostence. Naše hra trochu opadla a soupeř nás zatlačil. Nakonec jsme to ustáli a naši mladíci viděli, že do dospělého fotbalu je to ještě skok. Celkově to ale hodnotím pozitivně,“ vysvětloval trenér plzeňského celku.

Ten netradičně nestál na lavičce, ale přípravný zápas řídil z pozice hlavního rozhodčího.

„Rozhodčí nedorazili, tak jsem to musel nakonec odpískat, protože domácí neměli na lavičce tolik lidí, co my. Bylo to hodně o běhání, což už mi tolik nevoní. Navíc jsem i v tom deštivém počasí trochu promrzl. Hlavní je, že jsme to nějak odehráli,“ dodal s úsměvem Zbyněk Kočí.

