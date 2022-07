Jak hodnotíte letošní sezonu, která byla pro Doubravku i pro vás nadmíru vydařená?

Letošní sezonu nemůžu hodnotit jinak než úspěšně. Čtvrté místo v divizi a vylepšení největšího bodového maxima klubu v divizi asi určitě nikdo nečekal.

Začátek soutěže se vám ale tolik nevydařil. Kde se to pak zlomilo?

Podzimní část jsme zachraňovali dobrými výsledky až v posledních podzimních zápasech. Pak jsme chtěli hlavně vstoupit dobře do jarní části. To nám úplně v domácích zápasech nevyšlo, naopak se nám ale dařilo venku. Postupně jsme se ale srovnali, trenér zvolil taktiku, která nám přinesla úspěch, a hlavně sebevědomí do dalších zápasů. To se ukázalo na konci, kdy jsme zvítězili šestkrát v řadě.

Vstřelil jste 15 gólů a táhl tak společně s Markem Patrovským Doubravku střelecky. V předchozích sezonách jste tak produktivní nebyl. Čím to bylo, že si to tak sedlo?

Celkově to nějak tak dobře vyšlo. Na svém postu jsem měl i volnost od trenéra. Pro mě je hlavně důležitá příprava, trénink a píle. Pak vždy všechno přijde.

Kdy jste začal přemýšlet o tom, že byste změnil po dlouhé době klub?

Úplně jsem o tom nepřemýšlel. Já tyhle věci neřeším, spíš to přišlo tak nějak samo. Už loni mě kontaktoval Martin Schuster (současný trenér Wohenstrausu) a ptal se mě, jestli bych nechtěl do Německa. Loni jsem to ještě ale tak necítil a řekli jsme si, ať to zkusí za rok. A teď už to dopadlo.

Tušíte už, jak náročná soutěž vás čeká v Německu?

Očekávám, že to určitě nebude nic jednoduchého. Vím, že Němci jsou zarputilí, takže to nebude žádná lehká soutěž.

Je ta změna pro vás lehčí nebo naopak těžší, když jste se Sencem dosáhli na historický úspěch?

Není pro mě lehké opouštět Senco, kde jsem strávil 4 a půl roku. Cítil jsem se tam skvěle, je tam skvělá parta, super zázemí, ale lákalo mě si vyzkoušet Německo. Přeci jenom je mi už 31 let, takže věk na to mám (úsměv).

Na Doubravce jste měl řadu let v týmu výsadní roli. Jak berete, že teď budete si znovu budovat pozici?

Mě nové věci a nový výzvy vždy motivují, chci vyhrávat, vítězit. V tomto ohledu to pro mě bude pohon ukázat v novém klubu vše, co ve mně je.

Jak jste na tom s němčinou? Domluvíte se?

S němčinou je to horší. Sice jsem ji měl čtyři roky na střední, ale to jsem jen tak prolétl, absolutně mě to nebavilo. Budu se muset tak teď učit (smích).