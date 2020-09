Drama se šťastnějším koncem pro fotbalisty Rokycan. I tak by se dal nazvat zápas 4. kola FORTUNA divize A na půdě krajského rivala z Klatov. Napínavý zápas se slušnou diváckou kulisou nakonec po remíze 2:2 dospěl do penaltové loterie, ve které byli šťastnější právě Rokycanští. Přeštice ve 4. kole potvrdily roli lídra, když doma zvítězily nad Soběslaví 4:0. Mýto před vlastními fanoušky ztratilo třígólové vedení a fotbalisté Doubravky i Petřína odjeli z jihu Čech s prázdnou.

Klatovy (v bílém) - Rokycany (divize A) 2:2, 4:5 PK. | Foto: David Koranda

Klatovy – Rokycany 2:2

„Bojovný zápas. Většina času se odehrávala ve středu hřiště. Moc ke koukání to nebylo, i když ve druhé půli se to maličko zlepšilo. Za dva body jsme rádi, remíza byla asi spravedlivá,“ říkal trenér Rokycan Milan Dejmek, jehož potěšil další skvělý výkon brankáře Houdka, jenž v penaltovém rozstřelu chytil hned čtyři pokusy domácích. „Po zápase jsem mu hned říkal, že se z něj stává penaltový specialista. Snad jsem to tímhle nezakřikl,“ dodal.