11. kolo divize: Petřín Plzeň (červení) - FC Rokycany 4:0.

To si ostatně uvědomuje také zkušený trenér plzeňského soka Radek Vodrážka. „Bude to těžké, protože Rokycany sice naposledy prohrály, ale jinak prožívají v poslední době příjemné období. Zároveň počítám s tím, že ještě budou potřebovat nějaký bod, aby měly ten počet bodů, co je potřebný na jistotu záchrany. My jsme navíc dvakrát za sebou nevyhráli takovou dobu, že si to ani nepamatuji. Budeme tam chtít uspět, kádr je navíc zdravotně poměrně v pořádku, takže po dlouhém čase budeme mít z čeho vybírat,“ pochvaluje si Radek Vodrážka apátečního souboje, který začíná v šest hodin večer, už se nemůže dočkat. „Na zápas se moc těším. Má to vždy atmosféru, jak já říkám – koule. Když řeknu, že by mohlo padat hodně gólů, nepadne žádný, takže radši to vidím bez branek,“ říká lodivod s určitou dávkou nadsázky.

Dočkaly se s předstihem! Přeštice slaví pět kol před koncem postup do třetí ligy

Atraktivitu jistě nebude postrádat ani nedělní utkání domácího Mýta s Doubravkou, nebo zítřejší souboj třetího SK Klatovy 1898 s jihočeskou Soběslaví. „Cílem jsou samozřejmě tři body,“ má jasno klatovský fotbalista Jakub Brabec, jenž se svými spoluhráči minule prohrál v Plzni na Sencu 2:4.

Fotbalový program

FORTUNA ČFL, skupina A – pátek 18.00: Domažlice – Karlovy Vary, neděle 10.30: Viktoria Plzeň B – Benešov. FORTUNA divize A – pátek 18.00: FC Rokycany – Petřín Plzeň, sobota 14.30: Přeštice – Lom, 17.00: Klatovy – Spartak Soběslav, neděle 17.00: Mýto – Doubravka.



Krajský přebor – pátek 18.00: Nepomuk – Bolevec, sobota 10.30: Holýšov – Vejprnice, 14.00: Rapid Plzeň – Staňkov, 16.00: Tlumačov – Černice, 18.00: Lhota – Chotíkov, Stříbro – Zruč, Nýrsko – Domažlice B, Horní Bříza – Radnice.



I. A třída – pátek 18.00: Kaznějov – Svéradice, sobota 10.00: Tachov – Kralovice, 18.00: Luby – Mýto B, neděle 10.15: Bělá nad Radbuzou – Sušice, 17.00: Svatobor Hrádek – Mochtín, Žákava – Křimice, 18.00: Rokycany B – Petřín Plzeň B.



I. B třída, skupina A – sobota 10.00: Úněšov – Mrákov, 14.00: Horšovský Týn – Postřekov, 15.00: Chodová Planá – Planá, Chodov – Kdyně, 18.00: Chodský Újezd – Dlouhý Újezd (hř. Horní Jadruž), neděle 15.00: Meclov – Klenčí.



I. B třída, skupina B – sobota 10.00: Pačejov – Chlumčany, Kasejovice – Měcholupy, 16.00: Štěnovice – Chotěšov, 18.00: Dobřany – Klatovy B, Vrhaveč – Přeštice B, neděle 14.00: Chanovice – Blovice, 17.00: Horažďovice – Bolešiny.



I. B třída, skupina C – sobota 15.00: Zbiroh – Příkosice, 18.00: Město Touškov – Volduchy, Raková – Plasy, Kozolupy – Slovan Plzeň, Všeruby – Dýšina, neděle 16.00: Malesice – Chrást, 18.00: Vejprnice B – Smíchov Plzeň.

